Il gladiatore 2 tra i maggiori incassi per Paramount. Ecco quanto ha incassato il film di Ridley Scott Photo Credit: Ufficio Stampa Paramount

Ridley Scott può festeggiare. Il Gladiatore 2 è diventato uno dei maggiori successi di sempre per la Paramount, superando grandi classici come Indiana Jones del 1980 e il primo Top Gun.

Certo occorre dire che la rivalutazione monetaria potrebbe ribaltare la classifica, ma stando ai numeri stabiliti fino a oggi, non ci sarebbero dubbi.

Nonostante alcune critiche e l'assenza del protagonista dell'originale, Russell Crowe, fino a oggi il blockbuster ha guadagnato 370 milioni di dollari a livello globale.





RIDLEY SCOTT SCALA LA CLASSIFICA

Secondo i dati di The Numbers, Il Gladiatore 2 è entrato nella lista dei film con i maggiori incassi di tutti i tempi per Paramount.

Attualmente si trova al 47° posto, con 369,7 milioni di dollari globali e 134 milioni di incasso domestico.

La pellicola di Scott ha superato I predatori dell'arca perduta (48° con 367,5 milioni) e Top Gun (49° con 357,5 milioni), piazzandosi appena dietro Captain America: Il Primo Vendicatore (46° con 370,6 milioni), cifra che potrebbe superare a breve.

Il maggior successo di Paramount resta Titanic, con un incasso globale di 2 miliardi di dollari.

Il Gladiatore 2 ha ottenuto un ottimo riscontro al box office, nonostante la concorrenza di grandi titoli come Wicked e Oceania 2.

Sebbene l'originale sia uscito 24 anni fa, il sequel ha suscitato un grande interesse tra il pubblico e la sua corsa al botteghino non sembra rallentare.

Paramount sarà presto pronta a lanciare il kolossal in streaming per sfruttare questa ulteriore opportunità di guadagno.

Secondo le tempistiche attuali, la pellicola di Scott potrebbe arrivare su Paramount+ già a metà gennaio, anche se il servizio di streaming non ha ancora confermato una data ufficiale.

Ma il futuro del gladiatore non si ferma qui: Ridley Scott ha già rivelato i suoi piani per un Gladiatore 3. Con incassi come questi, è solo questione di tempo.





IL GLADIATORE 2, LA TRAMA

Ambientato 30 anni dopo il finale del primo capitolo, vede Lucio costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria è stata conquistata da due tirannici imperatori, che ora governano Roma: Caracalla e Geta. Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell'Impero appeso a un filo, il ragazzo deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l'onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo.