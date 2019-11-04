Il lavaggio del cervello esiste e si fa ogni notte

Il lavaggio del cervello esiste e si fa ogni notte

Il lavaggio del cervello esiste e si fa ogni notte

Redazione Web

04 novembre 2019, ore 21:00
agg. 08 novembre 2019, ore 16:07

A dirlo sono i ricercatori della Boston University

Il lavaggio del cervello esiste e avviene ogni notte. A dirlo sono i ricercatori della Boston University che hanno notato come, mentre si dorme, il sangue presente nel cervello lascia spazio al liquido cerebrospinale, una sostanza incolore che circonda il cervello e il midollo spinale e che autoregola la presenza del sangue proprio nell'encefalo. La ricerca, pubblicata su Science, è la prima a far notare come questo liquido del cervello arriva a pulsare durante il sonno. Questi movimenti, secondo i ricercatori americani, sono strettamente legati all'attività delle onde cerebrali e del flusso sanguigno. "Sappiamo da un po' che ci sono queste ondate elettriche di attività nei neuroni. Ma prima d'ora non ci rendevamo conto che in realtà ci sono anche onde nel liquido cerebrospinale", dice la coautrice dello studio Laura Lewis. Stando ai studiosi questo lavoro potrebbe portare a tutta una serie di nuove intuizioni su una varietà di disturbi neurologici e psicologici che sono spesso associati a disturbi del sonno, tra cui l'autismo e il morbo di Alzheimer.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Tragedia familiare a Perth in Australia: genitori uccidono i figli autistici e si tolgono la vita

    Tragedia familiare a Perth in Australia: genitori uccidono i figli autistici e si tolgono la vita

  • Mediaset - Corona scontro totale, l'azienda chiede 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali

    Mediaset - Corona scontro totale, l'azienda chiede 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “16 marzo” di Laura Pausini e Achille Lauro, “When Did You Get Hot?” di Sabrina Carpenter e SOMBR con “Homewrecker”

  • Attesi a San Siro i big del mondo, da Mattarella a Guterres. L'anello rosso delle autorità, ecco il 'Presidential Box'

    Attesi a San Siro i big del mondo, da Mattarella a Guterres. L'anello rosso delle autorità, ecco il 'Presidential Box'

  • Coppa Italia: l'Atalanta punisce la Juventus (che spreca troppo) con 3 gol e vola in semifinale

    Coppa Italia: l'Atalanta punisce la Juventus (che spreca troppo) con 3 gol e vola in semifinale

  • Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: l’apertura dei giochi tra musica e Made in Italy

    Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: l’apertura dei giochi tra musica e Made in Italy

  • XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il Gruppo RTL 102.5 in prima linea fra informazione, intrattenimento e musica dal cuore di Milano

    XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il Gruppo RTL 102.5 in prima linea fra informazione, intrattenimento e musica dal cuore di Milano

  • Agenzia delle Entrate, 20omila evasori totali tra imprese e contribuenti, 86mila sconosciuti al fisco

    Agenzia delle Entrate, 20omila evasori totali tra imprese e contribuenti, 86mila sconosciuti al fisco

  • RTL 102.5 ancora al vertice degli ascolti, si conferma prima nel giorno medio nei quattro trimestri del 2025 con 6.616 milioni

    RTL 102.5 ancora al vertice degli ascolti, si conferma prima nel giorno medio nei quattro trimestri del 2025 con 6.616 milioni

  • Addio all'ex giudice Corrado Carnevale: era stato ribattezzato l'ammazza-sentenze

    Addio all'ex giudice Corrado Carnevale: era stato ribattezzato l'ammazza-sentenze

Ponte dell'Immacolata: quasi 14 milioni di italiani in viaggio per una mini-vacanza, pesano i rincari

Ponte dell'Immacolata: quasi 14 milioni di italiani in viaggio per una mini-vacanza, pesano i rincari

L'Italia vince tra le mete: in molti scelgono le montagne, Roma e Napoli le più prenotate, ma anche Firenze, Bolzano, Torino e Milano. All'estero in cima alle preferenze Londra, Parigi e Barcellona

Inaugurata, oggi, a Verona, la 127esima edizione di Fieracavalli. Presenti 2.200 cavalli da 25 Paesi

Inaugurata, oggi, a Verona, la 127esima edizione di Fieracavalli. Presenti 2.200 cavalli da 25 Paesi

La storica rassegna, nata nel 1898, dedicata al mondo equestre, proseguirà fino a domenica prossima. E' l'edizione più grande di sempre

Addio a Sophie Kinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello

Addio a Sophie Kinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello

Da tre anni aveva scoperto di essere ammalata di una forma aggressiva di tumore, e l'anno scorso lo aveva reso noto. Aveva venduto 50 milioni di libri in tutto il mondo. A dare l'annuncio della morte su Instagram, la famiglia