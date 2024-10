Il leader di Hamas, Sinwar, è stato ucciso dall’Idf. Dopo la conferma della polizia quella di Netanyahu

Il ministro israeliano degli Esteri Israel Katz ha confermato ufficialmente la morte di Yahya Sinwar: “Il grande assassino Yahya Sinwar, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è stato eliminato dai soldati dell'Idf”, ha dichiarato. La stessa conferma è giunta dall’esercito israeliano. Nelle ultime ore a prevalere era stata la prudenza. Due indizi, in questo caso, sembravano fare la prova. Il corpo di Yahya Sinwar è stato identificato dalla polizia israeliana dai denti e da un neo, come rilanciato dai media israeliani. E mentre è in corso l’esame del DNA il premier Netanyahu avrebbe dato il suo “go” per informare le famiglie degli ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza che il leader di Hamas è stato ucciso. “Eliminato” in un raid avvenuto durante un’operazione di routine, le truppe dell’Idf non avevano come obiettivo lui e non sapevano che il leader di Hamas potesse trovarsi nell'edificio in cui stavano operando.

NETANYAHU, SINWAR HA PAGATO IL CONTO

Netanyahu ha detto, in un discorso alla nazione, che l'arciterrorista Sinwar ha pagato il conto, che il male è stato colpito ma la missione non è ancora finita. Poi il premier israeliano si è rivolto ad Hamas con due richieste "arrendetevi e liberate gli ostaggi". Netanyahu ha detto che il ritorno degli ostaggi avvicinerà la fine della guerra. Con la morte di Sinwar questo è un bel giorno per Israele, gli Usa e il mondo, ha commentato il presidente americano, Joe Biden. Secondo la tv Al Arabiya Hamas ha saputo ieri dell'assassinio di Sinwar.