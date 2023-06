Il Papa dimesso dall'ospedale, ora la convalescenza: ma domenica celebrerà l'Angelus

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

"SONO ANCORA VIVO"

L’ironia è quella di sempre. Appena uscito dal Policlinico Gemelli, il Papa ha sorriso e ha detto: “Sono ancora vivo!”. Poi ha aggiunto: “Sto bene”. Il Pontefice era stato ricoverato lo scorso 7 giugno per sottoporsi a un intervento chirurgico all’addome. Più precisamente si è trattato di una laparotomia e plastica della parete addominale, eseguita per curare una ernia cresciuta sulle cicatrici di un precedente intervento. E’ stata una operazione piuttosto delicata, durata tre ore, in anestesia totale. Bergoglio, che ha 86 anni, ha confermato di avere un’ottima fibra e ha retto bene l’intervento. Ieri, visto il quadro clinico rassicurante, erano state decise le dimissioni, e stamattina il Papa ha lasciato l’ospedale. Lo ha fatto in sedia a rotelle, a causa dei cronici problemi al ginocchio. Affacciati alle finestre del Policlinico Gemelli, per salutarlo, c’erano medici infermieri e altri pazienti, che hanno applaudito il Papa, che ha voluto esprimere “tanto tanto dolore” per l’ennesima strage di migranti nel mare Egeo.





CONVALESCENZA IN SANTA MARTA

Subito dopo aver lasciato il Policlinico Gemelli, il Papa è andato ad omaggiare la Madonna a Santa Maria Maggiore, poi ha effettuato una visita privata alle suore dell'Istituto Maria Santissima Bambina, in via Paolo VI. Poi il Pontefice è tornato in Vaticano: durante il percorso in auto, ha tenuto il finestrino abbassato e la mano alzata per salutare le persone. Particolarmente sorpresi ed entusiasti i gruppi di turisti che lo hanno incrociato davanti all'ex Sant'Uffizio. Ora inizia la convalescenza, la Santa Sede ha comunque comunicato che l’Angelus di domenica prossima è confermato, così come le udienze fissate per i prossimi giorni. Annullata invece l'udienza generale di mercoledì 21 giugno. Papa Francesco ha poi voluto inviare una lettera a Romano Prodi, per esprimergli la sua vicinanza per l’improvvisa morte della moglie Flavia Franzoni: “La fede in Cristo, nostra Speranza, ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. Continuerai a testimoniare la bellezza del vostro amore”.