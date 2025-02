Il Papa si è accomodato in poltrona, ma il quadro clinico rimane complesso

Il Papa si alza dal letto e si accomoda in poltrona, respira autonomamente non è sottoposto a una somministrazione supplementare di ossigeno, almeno in forma stabile, e "il cuore regge molto bene".

IL BOLLETTINO

E' quanto si apprende da fonti vaticane attraverso i bollettini di aggiornamento quotidiani relativi alle condizioni di salute del Pontefice. E’ il quinto giorno di ricovero di Bergoglio al policlinico Gemelli di Roma. Ieri l’equipe medica che segue il decorso della malattia del Santo Padre ha chiarito quanto siano delicate le condizioni cliniche clinica del Pontefice. "La tac al torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto questo pomeriggio ha dimostrato l'insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un'ulteriore terapia farmacologica” si legge nel comunicato, che ha anche specificato che Francesco è di 'buon umore, prega e riposa' e vuole essere pronto per la Pasqua”. Durante le sue giornate nella camera al decimo piano del policlinico Gemelli di Roma, Francesco respira autonomamente, soltanto in alcuni momenti viene sottoposto a una somministrazione supplementare di ossigeno. Nel pomeriggio di oggi sarà diffuso un nuovo bollettino con aggiornamenti medici.

IL LAVORO

Il Pontefice, anche se è ricoverato da venerdì mattina, non rinuncia a governare la Chiesa, fanno sapere dal Vaticano. Bergoglio dall'ospedale ha accettato la rinuncia alla Diocesi di Baie-Comeau, in Canada, presentata da monsignor Jean-Pierre Blais, 75 anni, accusato di abusi sessuali nella class action contro l'arcidiocesi di Quebec. Il Papa però non sarà sabato alla messa per il Giubileo dei diaconi ma punta a recuperare le forze al più tardi per la Pasqua.

LA CATECHESI

Al papa è stato prescritto riposo assoluto, non può ricevere visite, a parte quelle dei diretti collaboratori che gli sottopongono carte e documenti più urgenti. Questa mattina è stato diffuso il testo dell'udienza generale che avrebbe dovuto tenersi oggi. E’ dedicata all'infanzia di Gesù e alla visita dei Magi al "re neonato". “Oggi incontriamo un'altra categoria, gli stranieri, che arrivano subito a rendere omaggio al Figlio di Dio entrato nella storia con una regalità del tutto inedita” si legge in un passaggio della catechesi. Questo pomeriggio è prevista la visita del Segretario di Stato, Parolin

GLI AUGURI DAL MONDO

Sono tanti i messaggi di auguri di pronta guarigione che arrivano da ogni angolo del mondo. Anche i bambini ricoverati nel reparto pediatrico dello stesso ospedale hanno realizzato dei disegni per il Papa, in alcuni c’è un arcobaleno, lo stesso che è apparso ieri pomeriggio sopra le stanze di Francesco. Tanti i fedeli che si sono riuniti nel piazzale dell’ospedale sotto le finestre del decimo per pregare per la guarigione del Santo Padre. Il Papa ha fatto sapere che si augura essere pronto per la Pasqua, fonti vaticane hanno detto che il ricovero potrebbe durare 2 o 3 settimane.