Il Perù trema: terremoto di magnitudo 7.2, allarme tsunami

Il terremoto si è sviluppato al largo della località centromeridionale peruviana di Atiquipa , a 8 chilometri a ovest della zona, situata a circa 600 chilometri a sud dalla capitale Lima. L'area maggiormente interessata è stata la provincia di Caravelì , dove la popolazione ha avvertito in modo più chiaro la scossa. In particolare, le città Yauca, Bella Unión e Lomas. La radio locale Rpp di Lima cita le autorità locali secondo cui per il momento non ci sarebbero vittime , nonostante siano stati rilevati vari danni ad abitazioni e infrastrutture .

L’allerta tsunami

Nonostante in un primo momento il rischio fosse stato scongiurato, il Pacific Tsunami Warning Center (Pwtc) ha emesso un'allerta per un "possibile" maremoto, invitando le autorità e i cittadini all’attenzione. In particolare, la nota fa riferimento a onde che potrebbero raggiungere dagli uno ai tre metri lungo alcune coste del Perù (in particolare le località di Lomas e Chalas).

"Sulla base di tutti i dati disponibili, sono previste pericolose onde di tsunami su alcune coste", si legge infatti nel comunicato del centro. Il Pwtc ha precisato che non vi è alcun rischio di tsunami, invece, per la costa occidentale degli Stati Uniti. I residenti delle zone più a rischio sono stati evacuati temporaneamente in zone lontane dai litorali.