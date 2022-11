Il primo compleanno da Re di Carlo III, tra festeggiamenti in forma privata e colpi di cannone

Il primo compleanno da Re dopo la successione al trono della madre, l'indimenticabile Regina Elisabetta II. Carlo III compie 74 anni, in una giornata celebrata in forma privata. Anche se non sono mancati momenti iconici.

LE TAPPE DI UNA GIORNATA SPECIALE

Dall’intonato dalla banda delladurante il cambio della guardia a Buckingham Palace, ai colpi di cannone sparati a salve in tutto il Paese. A mezzogiorno infatti quarantuno colpi sono stati esplosi a Green Park dallae altri sessantadue alla Torre di Londra dalla, tra lo stupore dei sudditi. Questi gli eventi che hanno caratterizzato la giornata del Re. Un festeggiamento raccolto, in tono minore, forse anche in rispetto del recente lutto che ha colpito casa Windsor dopo la morte di Elisabetta II.

IL REGALO AI DIPENDENTI

Ieri era stata invece la volta dell’omaggio di Carlo III ai caduti in guerra del Regno Unito e del Commonwealth, con la primada Re. Un trono nel segno della continuità il suo, ma anche della vicinanza ai sudditi. Come spiega il, secondo cui il sovrano avrebbe scelto di donare 600 sterline di tasca propria ad ogni membro dello staff reale con la retribuzione più bassa. Un'iniziativa, secondo il tabloid, per far fronte alla crisi economica, che tra caro bollette e inflazione record sta creando non poche difficoltà agli inglesi. E un modo per dimostrare, forse, che il sovrano è consapevole della realtà che vivono i suoi concittadini.