Il principe Harry torna a sorpresa a Londra. La causa contro i tabloid ad un mese dall'incoronazione di Carlo III

Un ritorno a Londra a sorpresa per il principe Harry d’Inghilterra, avvistato questa mattina in abito scuro, sorridente e intento a salutare i presenti, all’ingresso della sede della Royal Court of Justice. Per il secondogenito di Re Carlo III si tratta del primo viaggio nel Regno Unito dall’uscita di Spare, la discussa autobiografia, in poche settimane diventata un bestseller, in cui ha raccontato la sua verità sulla monarchia, segnando l’ennesimo strappo con i Windsor.

LA CAUSA CONTRO I TABLOID

Ma il viaggio di oggi non ha a che fare, almeno direttamente, con la Royal Family. Si tratta invece dell’udienza preliminare nell’ambito di un’azione legale intrapresa proprio dal principe Harry insieme ad una serie di personaggi pubblici e celebrità, tra cui il cantante Elton John e le attrici Elizabeth Hurley e Sadie Frost, contro le intromissioni dei tabloid britannici nella loro vita privata. Nel mirino in particolare l'che pubblica ile il, denunciato per presunte gravi intercettazioni illegali. Lo riporta la Bbc. L’accusa contro i tabloid è pesante: per ottenere informazioni avrebbero utilizzato mezzi impropri, dagli investigatori privati all’ascolto illecito di conversazioni telefoniche.secondo l’editore del, che tramite i suoi avvocati respinge qualsiasi accusa. Dopo quest'udienza preliminare, che durerà 4 giorni, il giudice deciderà se proseguire con il processo.