Il report della Polizia sulla violenza di genere, 109 le donne uccise fino al 3 dicembre

Fino al 3 dicembre sono state 109 le donne uccise. Novanta di loro in ambito familiare o affettivo. Cinquantotto, quasi la metà, colpite proprio dalla mano del partner o dell'ex. È quanto emerge dal report "Il Punto - il pregiudizio e la violenza contro le donne" realizzato dal Servizio Analisi Criminale, che elabora i dati delle forze di Polizia.





COSTANTI I NUMERI DEI FEMMINICIDI, DIMINUISCONO ALCUNI REATI SPIA

Nei primi nove mesi del 2023 sono state uccise 89 donne su un totale, fino a settembre, di 254 omicidi. Le vittime sono così aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Numeri elevati e che non accennano a diminuire, nonostante, in valori assoluti, decrescano le denunce dei cosiddetti reati spia, come stalking (-13%), maltrattamenti (-12%), violenze sessuali (-12%), lesioni permanenti al viso (-14%), le cui vittime risultano sempre principalmente le donne, nel 91% dei casi. Aumenta invece il revenge porn (+1%), che coinvolge nel 17% dei casi minorenni. Impennata poi per gli episodi di costrizione al matrimonio (+45%), fenomeno che registra un aumento rilevante. Anche se, spiegano gli autori del report, può essere spiegato come un. Ma i reati spia, tra ottobre 2022 e settembre 2023, hanno coinvolto anche 324 donne disabili, vittime soprattutto di maltrattamenti in famiglia o nelle strutture che le avevano in cura, di violenze sessuali e atti persecutori.





DELFINI, "RICORDARE LA VIOLENZA TUTTI I GIORNI"

Dati che tracciano un quadro in cui c'è ancora molto da fare.ha detto Stefano Delfini, direttore del Servizio Analisi Criminale.