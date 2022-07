Il sì pronunciato all’ora del tramonto. Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate

La cerimonia è durata una ventina di minuti, un rito molto intimo, circa 25 gli invitati compresi i 4 testimoni e nessun vip. La coppia è arrivata nella piazza dove ha sede Palazzo dei Priori a bordo di una Jaguar bianca, ad attenderle una folla di curiosi. Entrambe in pantaloni e in bianco, Francesca Pascale indossava un blazer, Paola Turci una tuta con spalline sottili e corpetto ricamato. Alla fine della cerimonia, come sempre accade per le celebrazioni di unioni, il Comune ha regalato alla coppia una medaglia e una magnum di Brunello. La festa poi si è trasferita al vicino Castello di Velona.

IL SI' IN TOTAL WHITE

Come da tradizione le neo spose hanno scelto il colore bianco. Francesca con un tailleur giacca e pantaloni firmato Fendi, Paola con una tuta jumpsuite di Alberta Ferretti. Anche gli ospiti ammessi in municipio erano quasi tutti vestiti di bianco. Quando Paola e Francesca sono uscite dal Palazzo dei Priori tanti applausi e "viva le spose". Tra i presenti in piazza c'è anche chi ha gridato "viva la libertà". Per Francesca la testimone è stata la sorella Marianna. Il sì della cantautrice romana e dell'ex compagna di Silvio Berlusconi è stato proclamato a voce alta, oggi pomeriggio, in una cerimonia a cui hanno avuto accesso solo pochi amici e parenti, una trentina, nella sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Priori, sede storica del municipio nel borgo famoso nel mondo per il vino Brunello, una delle eccellenze italiane entrate di fatto nella lista di Nozze, perché per brindare alla loro unione il Comune ha donato una magnum di uno dei più prestigiosi vini della Toscana.