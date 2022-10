Il taxi volante è realtà: a Fiumicino il primo test italiano di Volocity, operativo dal 2024

Dall’Aeroporto di Fiumicino al centro di Roma in appena venti minuti, con un mezzo silenzioso, sicuro e sostenibile su un piano ambientale ed economico. Non si tratta di fantascienza, ma di una realtà già collaudata: è Volocity, l'elicottero elettrico eVTOL, al suo primo test di volo nel nostro Paese questa mattina a Fiumicino, dal primo vertiporto italiano. Una sorta di taxi volante che è il futuro della mobilità urbana, come spiegato nell’evento moderato dalla nostra Federica Gentile.

The Vertiport experience in Rome

è stato un grande momento di racconto del progetto Volocity. Che è, prima di tutto, una scommessa sul futuro, come sottolineato da Claudio De Vincenti, Presidente di Aeroporti di Roma:". Un progetto che renderà Roma sempre più accogliente e funzionale e in cui risulta particolarmente significativa l'apertura del primo vertiporto italiano, che con i suoi 5.500 metri quadrati è sofisticazione e tecnologia d'eccellenza. Resa possibile da un lavoro di squadra tangibile tra i vari attori coinvolti, convinti chepossa rappresentare un'innovazione preziosa destinata a entrare nel quotidiano come una piccola rivoluzione, come fu, a suo tempo, per il cellulare.