Il viaggio segreto -ma non troppo- in Florida di Giorgia Meloni. L'incontro con Trump Photo Credit: agenziafotogramma.it

Secondo i ben informati, l’aereo presidenziale con a bordo Giorgia Meloni ha staccato il carrello alle 5.56 italiane dalla pista dell’aeroporto di Palm Beach per far rientro in Italia, dopo la visita lampo alla corte del Tycoon e presidente eletto, Donald Trump.

IL VIAGGIO

Il viaggio è stato una sorpresa per i più. La partenza, ieri dall’aeroporto di Ciampino, è avvenuta nel riserbo più totale. La Presidente del Consiglio è arrivata alla residenza di Trump, a Mar-a-Lago, in Florida, alle 19.29 , ora locale. Si è fermata poco più di 4 ore, una missione che ha il sapore di una spy story con risvolti da super eroi della Marvel!

LA CENA

Nel corso della cena, il presidente eletto ha fatto vedere a Giorgia Meloni il docufilm "The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice", che denuncia "un sistema giudiziario sempre più politicamente motivato". Alla proiezione erano presenti alcuni membri della futura amministrazione, tra cui il segretario di Stato nominato Marc Rubio e quello al Tesoro Scott Bessent che ha parlato della Meloni come di una "grande alleata e grande leader". Poi sono stati probabilmente trattati gli argomenti più scottanti dell'attualità, ovvero la detenzione in Iran della giornalista Cecilia Sala, i dazi minacciati dal neo presidente e le guerre in Europa e Medio Oriente. Trump ha definito la Meloni "una donna fantastica: ha davvero preso d'assalto l'Europa". Marc Rubio ha parlato della Meloni come di una "grande alleata e grande leader".

I MEDIA

L'incontro tra la premier italiana e il presidente eletto americano - a pochi giorni dall'arrivo in Italia, venerdì prossimo, di Joe Biden - "rafforza le speranze dei sostenitori di Meloni sulla possibilità che il primo ministro conservatore diventi l'alleato principale di Trump in Europa", commenta il New York Times. Secondo in cui buona parte di quel ruolo prevede che "medi le tensioni" tra i leader europei e il presidente eletto, che "ha minacciato di avviare una guerra commerciale con il continente così come di ridurre il sostegno ad alcuni Paesi della Nato e all'Ucraina nella guerra contro la Russia". Meloni, sottolinea ancora il quotidiano americano, "è uno dei pochi leader stranieri ad essersi recato in visita dal presidente eletto in Florida dalla sua elezione": tra questi l'ungherese Viktor Orban e l'argentino Javier Milei.

IL CARATTERE EPICO

Andrea Stroppa, il referente di Elon Musk in Italia, aveva colto l’aspetto più goliardico della vicenda e nelle stesse ore in cui l'aereo di Giorgia Meloni è in volo per Palm Beach, su X ha postato una foto della premier italiana accanto al tycoon vestiti da antichi romani con le bandiere dei due Paesi e, sempre nell'immagine, lo stesso patron di Tesla più defilato.