Il weekend della Serie A potrebbe riservare sorprese, Napoli e Inter in trasferta, sfide complicate in casa di Lazio e Juventus

Una 25esima giornata di serie A che potrebbe dare uno scossone alla classifica con le sfide ad alta quota con il Napoli che oggi, sabato 15 febbraio è ospite della Lazio e dell’Inter che domenica gicoa in casa della Juventus. Questi sono solo due degli attesissimi match cdi questo turno he rischiano di riscrivere le gerarchie in cima alla classifica. Ieri sera il Bologna ha sueprato il Torino 3-2 in rimonta, grazie ad un’autorete di Biraghi, che su tiro di Castro trova la deviazione decisiva. Bologna subito avanti con Ndoye, ma gli ospiti la ribaltano con Vlasic ed Elmas. La squadra di Italiano ci crede e mette la freccia con un rigore di Ndoye, poi c'è l'autorete al 90', quando sembrava finita.





Napoli e Inter in trasferta

Il Napoli di Antonio Conte, senza gli impegni europei, ma dopo una lunga corsa a ritmi sostenuti, sembra avere bisogno di un po’ di respiro. Gli infortuni di Neres e l'addio di Kavara senza un degno sostituto creano qualche difficoltà al tecnico. Dalla propria il Napoli, che oggi scende in campo all’Olimpico contro la Lazio, raramente delude nei big match. Gli avversari entreranno in campo forti delle due vittorie contro la squadra di Conte, si presenta in grande forma. Occhio all’attacco che può contare su Zaccagni, Castellanos e Pedro. L'Inter si prepara al derby d’Italia di domenica alle 20.45 con fiducia. La squadra di Inzaghi ha dimostrato solidità e sa come gestire le sfide difficili. La vetta della classifica a portata di mano e scenderà in campo sapendo il risultato dell’Olimpico. A preoccupare Inzaghi le condizioni fisiche di Thuram, ma i nerazzurri possono contare su alternative di qualità come Taremi e Arnautovic. La sfida in casa della Juventus sarà un banco di prova fondamentale.





Atalanta e Fiorentina

Spettatrici disinteressate alle sfide Lazio-Napoli e Juventus-Inter sono Atalanta e Fiorentina con i bergamaschi, col dente avvelenato per la beffa del rigore in Champions, ospiteranno il Cagliari. Si gioca oggi alle 15. Gasperini può contare su un attacco ispirato, con Retegui che potrebbe essere l'arma decisiva. Rientra Lookman, che potrebbe dare una spinta in più. La Fiorentina è impegnata domenica all’ora di pranzo. La viola affronterà in casa il Como. Nella squadra di Palaldino mancherà Kean, squalificato, ma la Fiorentina può contare sulla qualità di giocatori come Nico Paz e Fabregas. Pur non essendo tra le big, per i lariani questa è una buona occasione per migliorare la propria condizione.





Milan e Roma

Più indietro in classifica e alle prese con diversi problemi, il Milan di Conceicao è atteso all’ennesima riprova dopo l’opaca sconfitta nei playoff di Champions contro il Feyenoord. La papera di Maignan ha complicato la situazione. Il match contro il Verona potrebbe essere una buona occasione per rimettersi in carreggiata. Conceicao dovrà valutare se rischiare i suoi uomini migliori, come Leao e Theo Hernandez, entrambi in una fase non brillante. La Roma cerca di avvicinarsi alle posizioni europee. La sfida in casa del Parma, in grande difficoltà, può essere un’occasione. I giallorossi dovranno fare a meno di Cristante, squalificato, e non rischieranno Dybala. L’infortunio dell’argentino non sembra grave ma è comunque un'incognita.





Zona salvezza

Quello del weekend non è solo uno scontro tra squadre di vertice, anche nelle zone basse della classifica, le squadre che lottano per la salvezza si troveranno di fronte a sfide difficili. Empoli e Venezia sono attese da trasferte difficili in casa di Udinese e Genoa. Il Monza, ultimo in classifica, dopo aver richiamato Nesta al posto di Bocchetti, cerca di riaccendere le speranze. Ma deve fare i conti con il Lecce. Una squadra quadrata ma non imbattibile.