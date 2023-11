Ilary Blasi torna a Mediaset: sarà ospite a Verissimo domenica 3 dicembre

La separazione da una parte, le carte bollate e gli avvocati dall'altra. Totti e Ilary, che si sono lasciati la scorsa estate, continuano a far parlare la stampa. Anche perché l'ex moglie del capitano della Roma ha raccontato la sua versione dei fatti a Netlfix con Unica, un docufilm che ha fatto il giro della Rete.

La Blasi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo domenica 3 dicembre. Cosa racconterà Ilary Blasi? Secondo le ultime indiscrezioni, la guerra tra Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbe proseguire. Totti, intanto, non risponde alle accuse lanciate dalla Blasi su Netflix. “Faccia e dica ciò che vuole”, ha detto Totti. E basta. Per adesso. Intanto, ci sarebbe un altro fronte caldo: quello dei Rolex.

ROLEX-GATE: COSA ACCADRA' ADESSO?

Totti-Blasi secondo round. In tribunale. E' fissata per il 4 dicembre la prima udienza del processo bis sui Rolex contesi: i giudici del tribunale di Roma stabiliranno a chi spettano gli orologi. C'è, poi, un'atra data: 24 gennaio 2024. E' quella scelta per l'udienza della causa di divorzio.

Il primogenito della copia, Cristian, ha festeggiato 18 anni. Una festa da favola con Ilary, amici, parenti e poi, in serata, cena Francesco Totti e Noemi Bocchi.

TOTTI -ILARY, UNA COPPIA CHE HA FATTO SOGNARE TUTTI

Anni e anni sempre sulla cresta dell'onda. Totti e Ilary hanno fatto sognare tutti. Lei, per anni a Mediaset alla conduzione del Grande Fratello Vip e dell'Isola dei famosi, attualmente non è in video. Mediaset non le ha affidato nessun programma e la Blasi si è ritrovata senza programma. Ma adesso è pronta a tornare in tv: la sua ospitata a Verissimo ha tutto il sapore dello scoop. Sensazionale. Cosa racconterà alla Toffanin? E, poi, come risponderà Francesco Totti?

UNA DOMENICA TELEVISIVA PIENA DI OSPITI

Belen e Fedez saranno ospiti di Domenica in di Mara Venier. A Mediaset, invece, ci sarà Ilary Blasi: si preannuncia una domenica scoppiettante sul fronte televisivo. Una domenica tutta a colpi di share.