Illustri personaggi newyorchesi si mobilitano per salvare un giardino, da De Niro a Scorsese insieme a Patti Smith, mobilitati per un'oasi verde a Little Italy

Illustri personaggi newyorchesi si mobilitano per evitare che un'oasi di pace verde nelle stradine di Little Italy, l’Elizabeth Street Garden, sta per essere demolita. Ecco che allora scendono in campo personaggi del calibro Martin Scorsese e Robert De Niro che hanno deciso di unirsi a Patti Smith in questa battaglia.





Elizabeth Street Garden

L'Elizabeth Street Garden è il nome di questo giardino che rischia di scomparire per far posto ad un progetto che prevede la costruzione di case popolari per persone anziane. La data limite è il 10 settembre. In sua difesa sono scesi in campo i due attori e la cantante poetessa che hanno preso carta e penna e scritto al sindaco Eric Adams per fargli cambiare idea. Al momento il primo cittadino di New York sembra irremovibile nella decisione di radere al suolo il piccolo parco e trasferire in altro luogo le sculture e gli elementi architettonici che ospita.





Il progetto

La demolizione del parco servirà per costruire case popolari per persone anziane. Il progetto prevede la costruzione di un palazzo con 123 alloggi per anziani, 50 dei quali senza tetto. Una nobile iniziativa secondo De Niro, ma "ci sono altri possibili luoghi identificati dai leader del quartiere per questo tipo di sviluppo". Al momento però le iniziative intraprese dai Vip non hanno fatto cambiare idea all'amministrazione Adams che si è prefissata di edificare mezzo milione di nuovi appartamenti entro il 2032.





Nato negli anni ‘90

Elizabeth Street Garden è stato creato negli anni Novanta in una zona dove prima sorgeva una scuola. "E’ un gioiello, cancellato il quale si farà piazza pulita di un tassello importantissimo della storia culturale di New York", ha scritto De Niro. L’attore è cresciuto a tra Little Italy e Greenwich Village, mentre Scorsese ha ricordato i tempi di quando, da bambino, era asmatico al terzo piano di un caseggiato popolare su Elizabeth Street e il quartiere degli italo-americani a nord di Canal "era una giungla di cemento" in cui lui e i suoi amichetti giocavano nei vicoli" senza alberi che facessero ombra: "Magari quel giardino fosse stato lì quando ero ragazzo", ha scritto il regista.





Patti Smith

Anche Patti Smith si è unita alla lotta contro la demolizione dell’ Elizabeth Street Garden. La cantante e poetessa ha partecipato a spettacoli nell'oasi verde ed ha minacciato, in una lettera a Adams, della restituzione delle chiavi della città che le erano state conferite nel 2021 dal predecessore Bill de Blasio.