In testa alla classifica generale (dei 28 big) c’è Marco Mengoni. La terza serata riparte da qui

Nella classifica generale, sulla base del voto della sala stampa alla fine della seconda serata del festival di Sanremo, al primo posto c’è Marco Mengoni con due vite. A seguire Colapesce & Dimartino con Splash, Madame con Il bene nel male, Tananai con Tango, Elodie con Due. All’ultimo posto, il 28°, c’è Sethu con Cause perse.

I 28 NELLA CLASSIFICA DELLA SALA STAMPA

Marco Mengoni guida la classifica generale della sala stampa del festival di Sanremo. A seguire Colapesce Dimartino, Madame, Tananai, Elodie, Coma Cose, Lazza, Giorgia, Rosa Chemical, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Paola e Chiara, Cugini di Campagna, Levante, Mr Rain, Articolo 31, Gianluca Grignani, Ariete, Modà, Gianmaria, Olly, Lda, Will, Anna Oxa, Shari, Sethu.

LA SECONDA SERATA IN PILLOLE

Amadeus celebra nella seconda serata un pezzo di storia della musica, riunendo insieme per la prima volta Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano. Sul palco trovano cittadinanza i diritti negati in Iran, con la testimonianza dell'attivista Pegah Moshir Pour, e nelle carceri minorili, con il monologo di Francesca Fagnani, che critica - senza citarlo - il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri. Ma a dare la scossa è Fedez, con un freestyle dal palco della Costa Smeralda in cui attacca tra l'altro il viceministro ai Trasporti Bignami e la ministra per la Famiglia Roccella. "Il testo non era stato annunciato allo staff Rai, me ne assumo tutta le responsabilità", precisa il rapper.

FEDEZ

Nel pezzo, scritto da Salmo, Fedez parte dal caso Rosa Chemical, "forse è meglio il viceministro vestito da Hitler", dice strappando la foto di Galeazzo Bignami. "Purtroppo l'aborto è un diritto sì, ma non l'ho detto io l'ha detto un ministro", affonda contro Roccella. "A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guardo come mi diverto". C'è anche un riferimento alla sua malattia e alla morte di Gianluca Vialli: "Ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto, se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco".