In tilt il sistema informatico di Lufthansa, paralizzato l'aeroporto di Francoforte caos nei voli in Europa

SISTEMA INFORMATICO IN TILT

L’intera operatività di una compagnia aerea ormai si basa sul sistema informatico. Se va in tilt quello, si ferma tutto. Questa mattina un guasto ha bloccato il software di Lufthansa. Il problema si è presentato poco dopo le otto. I disagi per i passeggeri sono pesanti, con code ai check in, ritardi e cancellazioni. Soprattutto a Francoforte, il principale hub della compagnia tedesca. Molti voli a corto raggio sono stati cancellati, quelli intercontinentali sono stati ritardati senza certezze sull’orario di decollo. Il problema non riguarda soltanto i viaggiatori tedeschi, ma anche stranieri: per esempio sono numerosi gli italiani che utilizzano questo scalo percoincidenze verso tutto il mondo.





PARALISI A FRANCOFORTE

In mattinata è stata decisa la chiusura delle piste di atterraggio di Francoforte; diversi voli in arrivo erano già stati cancellati, gli aerei già in volo sono stati dirottati in altri aeroporti: a Norimberga, Colonia, Dusseldorf, ma anche Bruxelles. Disagi si registrano anche a Monaco di Baviera, il secondo hub di Lufthansa. Lì si registra qualche cancellazione, altri voli sono partiti in ritardo ma lo scalo non è paralizzato come Francoforte. Un portavoce di Lufthansa ha fatto sapere che la società sta lavorando intensamente per risolvere il problema al più presto. Anche quando i voli dovessero ripartire, ci vorrà tutta la giornata per smaltire i ritardi. Dunque le ripercussioni ci saranno almeno fino a stasera, per i voli a lungo raggio forse fino a domani.





LA CAUSA DEL GUASTO

Poco prima dell’ora di pranzo si è appreso che il problema sarebbe stato causato dai lavori in un cantiere ferroviario a Francoforte: probabilmente per errore è stato tranciato un cavo ed è saltato tutto. Il portale di notizie locale Hessenschau ha affermato che ci sono state interruzioni delle telecomunicazioni che hanno interessato l'area metropolitana di Francoforte. L'aeroporto si trova a ovest del centro finanziario della Germania. In un primo momento si è temuto un attacco hacker, ma questa volta i pirati informatici probabilmente non c’entrano.