In uno studio di Coldiretti la nuova tendenza per Halloween 2025, è boom dello zuccaturismo

A tracciare il quadro di questo vero e proprio fenomeno è stato uno studio della Coldiretti, diffuso proprio in occasione della festa di Halloween. Sono migliaia le famiglie, le coppie e i gruppi di amici, che hanno deciso di dedicare questi giorni all'esperienza nei ''pumpkin patch'' e cioè i colorati e suggestivi campi di zucche, presenti in molte città italiane, dove è possibile scegliere, intagliare o dipingere la propria zucca, da portare poi a casa . Una moda, quella del "zuccaturismo", importata, nemmeno a dirlo, dagli Stati Uniti, che si è presto diffusa da noi, favorita anche da un raccolto, positivo, di oltre 40mila tonnellate su 2000 ettari coltivati. L'economia legata alla zucca di Halloween ha superato un fatturato di 30 milioni di euro, tra produzione, trasformazione e attività agrituristiche, confermandola come una filiera in crescita che unisce gusto, tradizione e sostenibilità.





Halloween è anche dolci per bambini e adulti

Halloween è anche il giorno dei bambini che bussano alla porta esclamando "trick or treat", la tradizionale frase "dolcetto scherzetto". Tanto per restare in tema dolci da segnalare, nella speciale classifica di quelli più graditi, le ossa di meringa, le ciambelline, o donuts, realizzate con un impasto cotto e, successivamente, decorate con glasse e zucchero , oppure i muffin di zucca e cioccolato . Da Belpasso, in provincia di Catania, poi, sono arrivati i "Pumpkin Spice", panettoni speziati alla zucca realizzati proprio in Sicilia, che hanno unito tendenza americana a genio italiano.



