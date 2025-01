Inauguration Day di Donald Trump. Le tappe del giuramento e gli invitati

Oggi finisce l'era Biden e ricomincia l'era Trump. La cerimonia di insediamento del tycoon, per il suo secondo mandato come 47mo Presidente degli Stati Uniti d'America, è scandita da diversi momenti rituali, tra i più attesi il te alla Casa Bianca tra il presidente uscente e quello entrante: Donald Trump e la moglie Melania, di prima mattina, prenderanno un tè con Joe Biden e la moglie Jill. In America saranno le 8 del mattino, qui in Italia le 14. In seguito la parata e il giuramento che si svolgeranno entrambi al chiuso a causa del clima freddissimo infine il discorso di Trump. Un assaggio è già giunto ieri quando il presidente eletto ha affermato che fermerà le guerre, tra i primi dossier sul tavolo l'Ucraina e quella possibilità di sentire Putin già nei prossimi giorni, poi Tik Tok che vorrebbe salvare dopo il giuramento e i migranti, già pronta la stretta con una 50ina di ordini di espulsione. A Washington sono arrivati molti capi di stato e di governo, per l'Italia la premier Giorgia Meloni, unica leader europea, oltre all'ungherese Orban, a partecipare.





PROGRAMMA DELL'INAUGURATION DAY DI TRUMP

Il gelo artico costringe al chiuso la cerimonia di insediamento, parata e giuramento compresi. Per trovare un precedente occorre risalire al 1985, con Ronald Reagan a insediarsi, anche allora, in una freddissima Washington. E' stato lo stesso Donald Trump a spiegare su Truth che non vuol vedere persone persone che stanno male, "sono condizioni meteorologiche pericolose per le decine di migliaia di forze dell'ordine, di squadre di primo soccorso, e persino i cavalli, e le centinaia di migliaia di sostenitori che saranno fuori per molte ore il 20 gennaio".





LE TAPPE

E nonostante il freddo sono attese 250mila persone a seguire la cerimonia in una giornata che si apre con una messa alla chiesa episcopale di St. John. alle 8,00 ora locale (le 14 in Italia) Trump e la moglie Melania saranno alla Casa bianca per un tè con Joe Biden e la first lady Jill. Sarà poi proprio il presidente uscente ad accompagnare il successore al Campidoglio. Alle 9.30 l'artista country Carrie Underwood, star del talent American idol, intonerà 'America the beautiful'. Alle 12, le 18 italiane il giuramento sulla bibbia, da tradizione è la moglie del presidente a tenere il libro sacro, come nel 2017 Trump giurerà su due bibbie, quella usata da Lincoln nell’insediamento del 1861 e quella che la madre donò al tycoon nel 1955. Dopo la parata, anche questa al chiuso, spostata per il freddo da Pennsylvania avenue alla Capital one arena, il ritorno alla Csa Bianca dove si terranno tre balli ufficiali, dove terrà dei discorsi: Commander in chief ball, Liberty inaugural ball e lo Starlight ball. Quest'ultimo è il più glamour e vede la partecipazione anche di Vip, sostenitori di Trump, sulle note tra gli altri dei Village People.





CHI CI SARA'

All'Inauguration day sono attesi tutti gli ex presidenti, ma Barack Obama non sarà accompagnato da Michelle. Quattro anni fa, Trump aveva disertato l'insediamento di Biden. Tra gli invitati i big della Silicon valley nonchè generosi donatori del neo presidente: Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Chew Shou Zi (TikTok), Tim Cook (Apple), Sam Altman (Open Ai), Sundar Pichai (Google) e ovviamente Elon Musk. Per quel che riguarda i politici, oltre a Meloni, in lista il presidente argentino Javier Milei, il premier ungherese Viktor Orban, il presidente del Salvador Nayib Bukele. Il presidente cinese Xi Jinping, destinatario di un invito, ha mandato il suo vice.