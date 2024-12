Incendio in un emporio a Milano, tre fermati per il rogo che uccise tre giovani Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

L'incendio divampò lo scorso 12 settembre in un emporio di Via Cantoni, a Milano. Morirono tre giovani di origine cinese, i fratelli Yinjie Liu di 17 anni e Yindan Dong di 18, insieme al ventiquattrenne Pan An. I tre dormivano all’interno della struttura, sorpresi nella notte dalle fiamme e dal fumo. In queste ore, la svolta: fermato il presunto esecutore materiale, colui che avrebbe appiccato le fiamme. Si tratta di un ventiseienne olandese di origine nordafricana, arrestato in Olanda su mandato europeo. È accusato di omicidio volontario, incendio doloso e tentata estorsione. Reati contestati anche ai due presunti mandanti, due cittadini cinesi, fermati a Milano. Uno di loro è stato anche trovato in possesso di più di 1kg di droga, circa mille pastiglie di ecstasy e 45mila euro in contanti.





IL MOVENTE

Secondo quanto ricostruito nelle indagini, alla base del delitto ci sarebbe un debito di circa 40mila euro che i proprietari dell’emporio avrebbero contratto con uno dei due mandanti, per dei lavori di ristrutturazione in un immobile in provincia di Udine. Il presunto esecutore materiale sarebbe stato anche l'autore delle minacce con un coltello, il giorno prima e la mattina stessa del rogo, nei confronti del padre e della madre del titolare del magazzino, pretendendo soldi. Circostanza per cui la famiglia aveva sporto denuncia. Sempre lo stesso individuo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza quella sera: avrebbe gettato della sostanza accelerante nel negozio attraverso un lucernario sul tetto. L'uomo era stato identificato nelle scorse settimane, anche grazie alle testimonianze della comunità cinese della zona.