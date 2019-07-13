Inter, Mauro Icardi lascia il ritiro di Lugano

L'Inter e Mauro Icardi sono sempre piu' lontani. L'ex capitano nerazzurro ha infatti lasciato il ritiro di Lugano, come reso noto dal club. "Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l'attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo", si legge in un tweet della società. Icardi, fuori dal progetto come ufficializzato dall'ad interista Beppe Marotta nelle scorse settimane, non prenderà nemmeno parte alla tournee in Asia. "Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia", conclude l'Inter nella nota. Icardi negli ultimi giorni si è allenato a parte, ufficialmente per una condizione fisica non ottimale. Dopo lo strappo con la società nella scorsa stagione, per l'ex capitano l'addio all'Inter è cosi' sempre più vicino.