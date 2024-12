Interagire con il calcio, al Fifa Museum di Zurigo si può, a breve arriverà il nuovo spazio espositivo

La febbre del calcio non contagia solo i tifosi che quotidianamente seguono la propria squadra del cuore, ma anche gli organi decisionali del calcio e più precisamente la Fifa, la federazione mondiale del giuoco del calcio. Al museo che è aperto in Seestrasse 27, a Zurigo, in Svizzera arriva infatti ''Football Fever: Play. Compete. Repeat.''. Si tratta di un innovativo spazio espositivo che dal 17 dicembre 2024 al 31 agosto 2025 offrirà un'inedita possibilità di interagire, come mai era successo fin ora, con il mondo del calcio. Si tratta di una esperienza immersiva, una interazione tra calcio e cultura popolare e l'influenza di questo sport sulla creazione di giocattoli, cultura fumettistica, tendenze di intrattenimento e i movimenti sociali. Il nuovo spazio espositivo al Fifa Museum inviterà il pubblico a partecipare attivamente all'esposizione. Sarà infatti proprio lo spettatore a cimentarsi cimentandosi in diversi giochi ispirati al calcio. Occasione per toccare con mano come l'influenza del calcio superando le linee del campo.





Skills.lab Cube

Fulcro del percorso interattivo al Fifa Museum è lo skills.lab Cube. Si tratta di un'innovativa installazione che permetterà di misurarsi con un vero e proprio allenamento di calcio all’interno del museo. In una apposita sala è stato allestito un recinto di 4 metri per lato coperto da prato artificiale e alto 3 metri offrendo un ambiente a 360 gradi che servirà ai visitatori per mettere alla prova le proprie capacità calcistiche in prove come il primo tocco, il controllo del pallone, la precisione dei passaggi, ma anche la percezione spaziale. Lo skills.lab Cube non è l’unica esperienza da provare al Fifa Museum. Tra le altre possibilità, un calcio-biliardo, un flipper a tema della Coppa del Mondo FIFA 1994, console di gioco vintage e moderne e numerosi giochi di abilità.





Gli oggetti esposti

Il Football Fever del Fifa Museum permetterà agli appassionati anche di ammirare oggetti legati al calcio, vere reliquie come le statuine giocattolo delle leggende del calcio femminile, tra cui Megan Rapinoe e Sam Kerr, la serie originale del manga di Holly e Benji (Capitan Tsubasa), e la maglia del Milan indossata dall'iconico attaccante olandese Ruud Gullit. con a fianco un suo modellino.