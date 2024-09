Iran, attivista condannato a 12 anni di prigione per "un punto"

La repressione del dissenso in Iran è particolarmente feroce: da anni i casi di violenze e abusi nei confronti di chi esprime il proprio pensiero in opposizione al regime della Repubblica Islamica continuano a sommarsi. L’ultimo, tuttavia, risulta talmente assurdo da diventare virale sui social e fare il giro del mondo in poco tempo. Protagonista uno scrittore e attivista iraniano, Hossein Shanbehzadeh, condannato a 12 anni di carcere per aver risposto con un semplice punto a un post pubblicato sulla piattaforma X dalla guida suprema del Paese Ali Khamenei.





Il caso

Tutto nasce da una foto, postata sul social di Elon Musk a giugno di quest’anno dal profilo ufficiale dell'Ayatollah, che lo ritraeva insieme alla squadra nazionale di pallavolo. Affinché la didascalia fosse corretta dal punto di vista grammaticale, sarebbe stato necessario un punto fermo, assente dal copy al momento della pubblicazione. Ecco allora che Shanbehzadeh ha pensato di aggiungerlo, commentando il post semplicemente con il segno di punteggiatura: “.”. Sarebbe bastato questo, secondo quanto ricostruito dalla stampa in queste ore per far scattare il mandato di cattura e la condanna a 12 anni di prigione.