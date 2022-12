Iran, giustiziato un manifestante. È la prima condanna a morte eseguita dall'inizio delle proteste

Mentre continuano le proteste, a quasi tre mesi dalla morte di Mahsa Amini, in Iran è stata eseguita la prima sentenza di morte per un manifestante, come riporta BBC Persia.

LA PRIMA CONDANNA A MORTE PER UN MANIFESTANTE

Mohsen Shekar aveva 23 anni. Era stato giudicato colpevole da un tribunale rivoluzionario del reato di ", inimicizia contro Dio. L'accusa era di aver bloccato una strada principale di Teheran lo scorso 25 settembre e di aver feritocon un coltello un membro delle forze paramilitari Basij durante il servizio. Secondo la magistratura si sarebbe tenuta un'udienza il 10 novembre e l'imputato avrebbe confessato.

L'ALLARME DELLE ONG

Finora sarebbero 11 le persone condannate a morte per le proteste iniziate a metà settembre, che si sono estese in 160 città, in tutte le 31 province dell’Iran. A dirlo è la stessa magistratura iraniana. Proteste che rappresentano una delle sfide più serie per la Repubblica islamica dalla rivoluzione del 1979, descritte dai leader iraniani come rivolte istigate dai nemici stranieri, che avrebbero ordinato alle forze di sicurezza di "Secondo le Ong per i diritti umani, finora sono stati uccisi più di 400 manifestanti e 18mila persone sono state arrestate. Per Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore di, con sede in Norvegia, se le autorità iraniane non verranno messe di fronte a, le esecuzioni si verificheranno quotidianamente.