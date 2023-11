Israele: slitta liberazione ostaggi, i bimbi israeliani come Anna Frank, denuncia il premier Netanyahu

Slitta operazione di terra

Nel 18esimo giorno di guerra, appare meno imminente l’operazione di terra di Israele, come riportano di media di Tel Aviv, il lavorio diplomatico che prosegue mira a liberare innanzitutto gli ostaggi ancora in mano ad Hamas, per 50 con una doppia nazionalità ieri c’è stata una frenata nelle trattative condotte da Egitto e Qatar dovuta alla richiesta di carburante da parte di Hamas, rimandata al mittente dal governo israeliano. Dalle due anziane donne che invece sono state liberate ieri arriva una preziosa testimonianza anche su dove sarebbero rinchiusi i prigionieri, nei cunicoli sotterranei simili a ragnatele che rappresentano i rifugi dei terroristi. Ho attraversato l’inferno ha detto la donna che ha 85 anni, rapita il giorno degli attacchi di Hamas, il sette ottobre. Intanto i media israeliani hanno diffuso alcuni video ripresi dalle bodycam dei terroristi che mostrano le violenze subite dai civili vittime degli assalti, scene forti che documentano torture e uccisioni. Nelle scorse ore, le bombe israeliane hanno colpito un mercato a sud di Gaza, ci sarebbero morti e feriti. Obiettivo dell'attacco era, in apparenza, un edificio vicino al più grande supermercato della striscia di Gaza, in quel momento molto affollato. Le vittime sono state trasportate nell'ospedale Shuhada di Khan Yunes. Israele ha intanto distribuito volantini tra le popolazioni locali a sud di Gaza per rintracciare gli ostaggi.