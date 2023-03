Istat, il valore della casa su del 3,8%. Assoutenti, per comprarla a Milano servono quasi 17 anni di stipendio

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

All’espressione “Casa dolce casa” oggi possiamo aggiungere economicamente con un valore più alto. Lo scorso anno, infatti, i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie in Italia sono saliti del 3,8%. Se da un lato si conferma il trend in crescita degli ultimi due anni l’aumento è il più ampio da quando è disponibile la serie storica dell'indice ISTAT nel 2010. A diminuire del 2,1%, nel quarto trimestre, sono le compravendite. La ragione secondo i consumatori è presto detta: il rialzo repentino dei tassi di interesse deciso dalle Banca centrale europea che inevitabilmente sta facendo salire il costo dei mutui. Secondo l’Unione nazionale consumatori farà scendere drasticamente ancora i volumi di compravendita con conseguenze negative anche sui prezzi delle case. E per Assoutenti ipotizzando uno stipendio netto mensile di 1.800 euro, per acquistare una abitazione oggi a Milano servono quasi 17 anni di stipendio.

CARO MATTONE

“I prezzi delle abitazioni hanno raggiunto a Milano livelli così elevati che oggi per acquistare una casa all'interno del territorio comunale servono in media 16,8 anni di stipendio”. Lo afferma Assoutenti, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat. L'associazione ha svolto delle simulazioni sulla base dei dati odierni del mercato immobiliare di Milano, Roma e Torino. A Milano una casa da 70 mq costa in media oggi 363.930 euro. Per la stessa abitazione si spendono a Roma 232.260 euro, a Torino 134.680 euro. Ciò significa che, ipotizzando uno stipendio netto mensile di 1.800 euro, per acquistare una abitazione a Milano servono oggi 16,8 anni di stipendio, contro i 10,7 anni di Roma e i 6,2 anni di Torino. "I cittadini di Milano sono senza dubbio i più penalizzati d'Italia sul fronte del mercato immobiliare, e riuscire ad acquistare una casa nel territorio comunale è oramai un lusso per pochi fortunati", afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi.