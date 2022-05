Italia ripescata al mondiale? Le possibilità ci sono, ma sono ridotte al minimo

LA SPERANZA DI CHIMENTI E DEGLI ITALIANI

La verità è che non ci siamo ancora ripresi dallo choc. Saltare il mondiale per la seconda edizione consecutiva. Peraltro da campioni d’Europa in carica. E allora ecco che ci si aggrappa a tutto, anche alla speranza di ripescaggi più o meno probabili. Non è la prima volta, non sarà nemmeno l’ultima. La miccia questa volta l’ha accesa Franco Chimenti, che è un dirigente sportivo, ma non si occupa direttamente di calcio, essendo il presidente della Federgolf oltre che ex membro della giunta del CONI. Ma in base alle informazioni in suo possesso, ci sarebbero gli elementi per sperare. Queste le sue parole: “C'è una possibilità che l'Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar 2022, una possibilità molto più concreta di quanto si pensi. Pare che l'Ecuador abbia utilizzato un giocatore che non aveva titolo di giocare ( in quanto non ecuadoregno) e potrebbe pagare per questo. Se così fosse, a quel punto bisognerebbe pensare alla nazionale che dovrebbe sostituirlo. C'è una regola Fifa che parla di ripescaggi e parla della squadra più in alto nel ranking: questa è sicuramente l'Italia”. Franco Chimenti chiosa così: “E’ chiaro che in questo momento io stia facendo il tifo per noi, ma le regole del gioco sono queste, e allora crediamoci. Un ripescaggio non sarebbe una cosa ingiusta”.