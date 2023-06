Italiani in auto: tra gli europei i più indisciplinati, smartphone e velocità principali fattori di rischio

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

A un passo dalla stagione estiva in molti saranno in viaggio in automobile: i dati raccolti da Ipsos per la 13esima edizione del Barometro della Guida responsabile in Europa, della Fondazione Vinci Autoroutes, fanno luce sui comportamenti degli europei al volante.

I più giovani sono i più indisciplinati

Soprattutto tra gli under 35 si annoverano i comportamenti più a rischio: tra questi l'uso dello smartphone (il 23% guarda film o video mentre guida), il consumo di alcool o droghe (il 17% degli uomini) mentre il 12% si mette al volante in stato di ebbrezza. Altra errata consuetudine, quella di mettersi al volante in uno stato di sonnolenza, soprattutto tra i giovani uomini. Un altro fenomeno preoccupante è che quasi 1 guidatore su 3 tra i 16 e i 24 anni non indossa la cintura di sicurezza, nonostante questa regola sia un requisito per superare l’esame di guida.

Tra gli europei, gli italiani più spesso al telefono

Questa edizione 2023 mostra anche che gli automobilisti sono sempre più disinibiti nell’ inosservanza delle regole della strada: se in Europa il 76% degli automobilisti utilizza lo smartphone o programma il Gps durante la guida, la percentuale sale tra gli italiani che sono il 78%. Il 66% telefona mentre guida; il 42% di questi lo fa regolarmente, con un aumento di 5 punti rispetto al 2018. Sono coinvolte tutte le fasce d’età: il 77% degli under 35 anni e il 55% degli over 55 telefona mentre guida. L’uso dello smartphone in auto è in grandissima parte privato. Il 22% dei lavoratori che guidano partecipa addirittura a riunioni telefoniche di lavoro mentre è al volante.