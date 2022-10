James Bond compie 60 anni, era il 5 ottobre 1962 quando usciva nelle sale Licenza di uccidere

Ormai lo conoscono anche i sassi, il suo nome è Bond, James Bond e sono passati esattamente 60 anni dalla prima volta che Sean Connery pronunciò la sua battuta divenuta un vero e proprio marchio di fabbrica. Era il 5 ottobre 1962 quando nelle sale di Londra irruppe quello che sarebbe diventato un cult assoluto e soprattutto una pietra miliare nella storia del cinema: Licenza di uccidere, primo film della saga dell’agente segreto più celebre del grande schermo. 6 attori, 12 registi e 28 film di cui tre apocrifi. Un vero e proprio brand, iconico e molto amato, che riesce a stare al passo coi tempi cambiando pelle a seconda dell’epoca in cui si trova a vivere.





JAMES BOND, LA FOTOGRAFIA DI UN MONDO CHE CAMBIA

Attraverso i vari film e i vari decenni, l’agente segreto 007 è riuscito quasi sempre a fotografare in modo perfetto la Grande Storia, quella con la S maiuscola, che si è intrecciata alle vicende fittizie e personali del protagonista. Dalla guerra fredda e il crollo del muro di Berlino, al terrorismo islamico con la caduta delle torri gemelle, fino al cyberterrorismo e le conseguenze di un modo ipersocializzato e in perenne mutazione. Il tutto senza fare a meno del suo Martini, agitato e non mescolato e non prima ovviamente di aver sedotto una delle sue tante Bond Girl che lo hanno sempre accompagnato tra un inseguimento e un altro. Ognuno degli attori scelti per la parte è stato lo specchio delle loro epoche, da Sean Connery a Daniel Craig, passando ovviamente per Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e George Lazenby.





IL ROMANZO DI IAN FLEMING

Tutto ebbe inizio nel lontano 1952, quando lo scrittore Ian Fleming, durante il viaggio di nozze con la moglie nel paradisiaco Oceano Indiano, scrisse tutto d’un fiato Casino Royale, primo romanzo ad avere come protagonista James Bond, nome che Fleming rubò ad un ornitologo americano autore del volume sugli uccelli caraibici dal titolo Birds of the West Indies.

Questa prima avventura letteraria, approdata in Italia solo nel 1958 con il titolo La benda nera, non ebbe da subito il successo che meritava e anzi fu ricoperta da critiche pesantissime a causa di alcuni tratti comportamentali di Bond, come ad esempio il suo essere un donnaiolo maschilista che puzza di alcol dalla mattina alla sera.





“JIMMY” BOND ARRIVA IN TV

La prima trasposizione in assoluto risale al 1954, cioè appena due anni dopo la prima stesura. Fleming, afflitto da problemi economici dovuti al gioco d’azzardo, cedette i diritti alla CBS production, che trasformò James Bond in “Jimmy” Bond, protagonista dell’episodio “Casino Royale” appartenente alla prima stagione della serie TV statunitense Climax!. Ovviamente, nei panni di questo 007 ante litteram, non troviamo ancora l’iconico Sean Connery ma Barry Nelson, che forse qualcuno ricorderà per il ruolo del direttore dell’Overlook Hotel di Shining del 1980 di Stanley Kubrick.





LICENZA DI UCCIDERE

Agente 007 – Licenza di uccidere si rivelò un clamoroso successo al botteghino, incassando in tutto il mondo poco meno di 60 milioni di dollari, a fronte di un budget stimato in circa 1 milione. La pellicola diventerà una sorta di manifesto, introducendo alcuni marchi iconici, diventati oggi sinonimo di Bond. Dalla celebre colonna sonora di Monty Norman fino alla sequenza gunbarrel, ossia l’inquadratura di 007 visto attraverso la canna della pistola. La scena fu creata dal designer dei titoli Maurice Binder all’ultimo momento, semplicemente puntando una camera a foro stenopeico nella canna di una vera pistola calibro 38. L’attore protagonista della scena non è Sean Connery, ma lo stuntman Bob Simmons.

E’ innegabile che il vero e proprio successo di Bond dipenda proprio dal suo primo interprete, l’attore Sean Connery, che a seguito dell’enorme successo che ebbe negli anni, arrivò perfino a detestare questo ruolo che gli rimase appiccicato addosso per tutta la vita. Non c’era città o paese nel mondo dove non veniva assalito da orde di fan armati di fogli per gli autografi. Le donne lo amavano mentre gli uomini lo emulavano.