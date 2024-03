Jannik Sinner batte il bulgaro Grigor Dimitrov 2 set a 0 e vince il Master 1000 di Miami

Jannik Sinner batte il bulgaro Grigor Dimitrov 2 set a 0 con parziali di 6-3, 6-1 e conquista il torneo Master 1000 di Miami. Domani il campione altoatesino salirà al secondo posto della classifica mondiale Atp.





La sfida

Sinner conquista il primo set, ma è Grigor Dimitrov che apre tenendo il servizio portandosi subito sull'1-0. Ma non basta perché l'italiano pareggia subito i giochi. Al servizio il bulgaro torna avanti 2 a 1. Quindi la nuova rimonta dell'altoatesino per il 2-2, prima che Sinner con il break passi a condurre 3-2 e poi 4-2. L'italiano sembra conquistare il quinto gioco, ma il bulgaro resiste e conquista il punto del 3-4 nel primo set. Pian piano il tennista italiano cresce e si porta a casa il quinto gioco. Poi Sinner mette la marcia giusta e conquista il punto del 6-3. Primo set per l'Italiano in 41 minuti di gioco. Si va in pausa, prima di riprendere la sfida. Il secondo set inizia subito bene per il numero tre al mondo che tiene il servizio e vince il gioco chiudendo con una facile schiacciata dopo uno scambio mozzafiato. Ma Dimitrov pareggia con frutto di una giocata perfetta. 1-1. Il terzo gioco porta di nuovo in vantaggio l'azzurro che tiene il servizio. 2-1. Al quarto gioco si arriva ai vantaggi, ma Sinner non demorde e si porta sul 3-1. Anche il quinto gioco è per l'italiano che accelera i tempi, ma Dimitrov che cerca ribattere colpo su colpo, ma alla fine l'altoatesino si porta sul 4-1. Il quinto gioco Sinner lo conquista ottenendo il break. poi arriva anche il 6-1 e la vittoria al Master 1000 di Miami. La vittoria costruita in un ora e 12 minuti. E Domani salirà al secondo posto nel ranking mondiale Atp.





Le parole a caldo

"Sono orgoglioso del risultato. Ho cominciato la settimana soffrendo un po', non ho avuto tanto tempo per adattarmi ai campi. Con il proseguo del torneo mi sono sentito sempre meglio, sono orgoglioso di come ho gestito le situazioni". Così, a caldo, Jannik Sinner dopo aver vinto il Masters 1000 di Miami travolgendo in finale il bulgaro Dimitrov. "Cerco di migliorare e godermi il momento" sottolinea l'altoatesino "non so se questa sarà l'ultima volta che vivrò questa situazione. Adesso arriva la terra battuta e sarà diverso".