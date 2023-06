Jared Leto a RTL 102.5: «’It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day’ è un disco nato in pandemia ma ricco di speranza. La musica mi permette di avere una connessione con mio fratello Shannon»

Jared Leto è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante “The Flight”, l’artista ha presentato in diretta il singolo “Stuck”, che anticipa l’album “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day”, il nuovo album dei Thirty Second To Mars, in uscita a settembre.

La band multiplatino Thirty Seconds To Mars è tornata con il nuovo singolo “Stuck”, primo estratto del nuovo album “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day”. Un brano propulsivo che pone, dunque, le basi per la nuova era musicale dei fratelli Jared e Shannon Leto, a cinque anni dall’uscita del loro ultimo progetto discografico. Ospite di RTL 102.5, Jared Leto racconta. «La musica mi permette di avere un collegamento con mio fratello, siamo insieme dagli inizi con i Thirty Second To Mars. Fare musica è una cosa bellissima e piacevole, forse mi piace anche troppo perché ci ho messo 5 anni per finire un album. Sono molto contento di essere tornato».

A fine maggio, i Thirty Seconds To Mars saliranno sul main stage del Big Weekend di BBC Radio 1 e ad agosto la band si esibirà per la terza volta sul palco del Lollapalooza Festival. Proseguendo la scia dei loro live, i Thirty Seconds To Mars performeranno ad ottobre anche al When We Were Young Festival di Las Vegas. «Shannon è tornato in California, si sta preparando per il nostro show di agosto al Lollapalooza Festival. Lui ha un particolare focus sull’organizzazione dei nostri live show. In questo album ci sono delle sue produzioni, quindi è in prima linea anche sulla parte della creazione musicale», continua Jared Leto. «I Thirty Second To Mars hanno 25 anni, io e mio fratello siamo così grati e felici per questo nuovo album. È nato nell’era della pandemia ma sono canzoni di speranza. Sono canzoni molto divertenti da suonare dal vivo. Ho iniziato a fotografare il cielo pensandolo come un progetto d’arte, e spero di poterlo continuare. Il cielo è la cosa più semplice che abbiamo ma anche la più straordinaria. Sarà una parte della copertina del disco, che uscirà in diverse versioni che raffigurano visioni del cielo diverse», aggiunge.

Il nuovo singolo e video arrivano pochi giorni dopo la partecipazione di Jared alla "più grande serata di moda", ovvero la sua quinta apparizione al Met Gala. Jared ha presenziato alla serata a tema "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" omaggiando l’iconico stilista scomparso qualche anno fa indossando sul red carpet un divertente costume raffigurante l’amata gatta di Karl (Choupette). Dopo aver colpito l’attenzione di tutti, ha poi sfoggiato un secondo look di Lagerfeld. «Andare ad un evento vestito così è divertente, volevo portare un sorriso alle persone», conclude.