Joan Thiele ricorda i suoi inizi a RTL 102.5: “Mandavo email ovunque chiedendo di farmi suonare per farmi conoscere. Ora mi godo questo momento e provo gratitudine”

Anche oggi Joan Thiele è stata ospite del programma The Flight. In diretta dalla Città dei Fiori, l’artista ha raggiunto Matteo Campese sul Radio Truck della prima radio d’Italia per raccontare il suo esordio sul palco del Festival della Canzone Italiana.

Ieri sera, nel corso della prima serata della 74ª edizione del Festival di Sanremo, Joan Thiele si è esibita con il brano “Eco”. Scritto dalla stessa artista, il brano è un invito a guardare in faccia le proprie paure e a superarle, un viaggio sonoro personale e un augurio al fratello minore. Attraverso “Eco”, Joan affronta temi profondi come l’importanza di difendere le proprie idee e il valore della condivisione. Ospite di RTL 102.5, l’artista racconta le impressioni della prima serata: «La prima serata è andata, non sono caduta dalle scale, quindi bene! La scalinata è stata impegnativa, ma quando sono arrivata sul palco mi sono sentita sollevata. Avevo l’incubo della scalinata, temevo di cadere con la chitarra elettrica perché è un po’ pesante ed è fatta di un materiale tra marmo e lana, inventato da un mio amico designer. Abbiamo questo progetto di realizzare chitarre elettriche per i miei concerti, e ieri sera ho avuto il piacere di portare questa novità. Ero davvero molto emozionata, ma anche molto felice. Ho tenuto il telefono spento per due ore, poi l’ho acceso, ma non ho lettoi commenti. Il primo messaggio l’ho ricevuto da mia mamma, poi dai miei amici, dal mio ragazzo e da mio fratello. Il pezzo è scritto per lui».

A RTL 102.5 Joan Thiele ricorda anche i suoi inizi da musicista, dai locali del Lago di Garda a Milano.

«Me lo sto godendo questo momento. Ho iniziato suonando per strada, suonavo in tutti i locali del Lago di Garda da quando avevo 18 anni. Quando arrivi a questo punto, devi provare gratitudine. È bello sentire il mio pezzo in radio, sapere che le persone lo ascoltano… Ho iniziato con voce e chitarra, poi suonavo con alcuni musicisti. Mandavo email ovunque chiedendo di farmi suonare per farmi conoscere. Poi mi sono trasferita a Milano e ho iniziato a pubblicare le mie cose».

IL NUOVO ALBUM “JOANITA”, FUORI IL 21 FEBBRAIO

Il brano “Eco” è parte del suo nuovo album, il primo interamente in italiano, dal titolo “Joanita” (Sony Music/Numero Uno), in uscita il 21 febbraio e già disponibile in preorder e presave. «Ci ho lavorato quasi tre anni, non vedo l’ora che esca. Ogni canzone rappresenta un livello emotivo, quindi ognuno può riconoscersi in qualcosa: dall’illusione alla rabbia. È stato un viaggio emotivo. Tutto è partito dall’immaginario de ‘La ragazza con la pistola’ di Mario Monicelli. È un riferimento che porto con me da qualche anno», conclude.