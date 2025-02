Joan Thiele in gara al Festival di Sanremo 2025: ecco cosa sapere Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

Prosegue il conto alla rovescia per la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i trenta artisti pronti a calcare il palco, anche Joan Thiele. Per la cantautrice e produttrice è la prima volta all'Ariston.





JOAN THIELE, LA CARRIERA

Atmosfere morbide, contemporanee e al tempo stesso un po' vintage, che spaziano tra soul e RnB. E poi la voce eterea, la sperimentazione, le collaborazioni con diversi artisti, da Myss Keta a Marracash, da Venerus a Colapesce e Dimartino. Sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano Joan Thiele, pronta a far conoscere al pubblico mainstream il suo stile raffinato e personale. Classe 1991, madre italiana e padre svizzero di origini colombiane, fa sue numerose influenze. Il primo singolo,esce nel 2016Seguiranno un album,, e vari ep, comeuna release divisa in tre episodi. Nel 2023 il successo di, tratto dal filmUn brano interpretato insieme all'amica Elodie - protagonista della pellicola - e grazie al quale Thiele si aggiudica il David di Donatello per la Miglior Canzone Originale.





JOAN THIELE, A SANREMO CON ECO

Ora la partecipazione a Sanremo, anticipata dall'uscita di un nuovo singolo,. Sul palco della kermesse, Thiele arriverà con una canzone chiamata. "ha spiegato l'artista parlando con i social di Sanremo. "