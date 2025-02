Il significato di "Eco", la canzone di Joan Thiele in gara a Sanremo 2025

Joan Thiele, 33 anni, è pronta per calcare per la prima volta il palco dell'Ariston. Per il suo debutto al Festival di Sanremo, la cantautrice ha scelto un brano dal sapore un po' retro e dal testo fortemente introspettivo. Si intitola Eco e riflette sulle insicurezze che tutti possono trovarsi a sperimentare nella vita moderna. Un racconto intimo, strutturato come una sorta di dialogo con il fratello dell'artista, a cui è dedicata la canzone.





IL SIGNIFICATO DI ECO

esprime una riflessione sulla costruzione del sè, sul crescere, sull'importanza delle relazioni e del creare una vita autentica, con il coraggio di sostenere le idee in cui si crede, anche a costo di sbagliare. Il fratello rappresenta allora una figura con cui dialogare per parlare anche con se stessa. Perchè lui è sostegno in un mondo frenetico, è radici. Lui è il fulcro dei ricordi felici dell'infanzia, ricordata con tenerezza ma anche amarezza, per l'indifferenza degli adulti. Le fragilità, da adulti, ci sono. Ma l'invito è a fissare la paura negli occhi, a sparare al centro, prendendo la vita di petto. Perchè". Un testo bellissimo e profondo, che sarà arrivare al cuore di tanti ascoltatori.





LA SERATA DELLE COVER

Se per la gara Joan Thiele ha scelto, nella serata delle cover la cantautrice ha deciso di esibirsi sulle note di una delle canzoni più belle nella storia della musica italiana:, di Gino Paoli. Un brano del 1964, dolcissimo e avvolgente, che Thiele eseguirà in duetto con Frah Quintale, reduce dal successo diha scritto la cantante.