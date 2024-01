Joni Mitchell e gli U2 si esibiranno ai Grammy Awards. Oltre a loro Olivia Rodrigo, Dua Lipa e Billy Joel

Si allunga la lista delle superstar che il 4 febbraio si esibiranno sul palco della Crypto Arena di Los Angeles in occasione dei Grammy Awards. Per la prima volta nonostante le nove statuette vinte nel corso della carriera, la Music’s Biggest Night americana ospiterà il live di Joni Mitchell, in lizza come Best Folk Album. Annunciata anche la perfomance degli U2, in collegamento dallo Sphere di Las Vegas.

GRAMMY 2024, JONI MITCHELL E U2 TRA I PERFORMER

La cantautrice canadese è la nona artista annunciata tra i performer dei Grammy 2024. Nonostante il primo Award conquistato nel 1970 e il premio alla carriera nel 2002, è la prima volta che Joni Mitchell si esibisce nella manifestazione musicale, in cui è candidata come Best Folk Album per il suo “Joni Mitchell al Newport (Live)”. La sua conquista più recente ai Grammy era stata nel 2022, quando fu premiata dalla Recording Academy come Miglior Album Storico per il suo boxset di 5 dischi, “Joni Mitchell Archives - Vol. 1: The Early Years (1963–1967)”. Gli U2 saranno invece “presenti” alla Crypto Arena in una doppia veste, in collegamento streaming dallo Sphere di Las Vegas, l’acclamata venue della residency “U2:UV Achtung Baby Live at Sphere”. Oltre ad esibirsi, il gruppo vincitore di 22 Grammy presenterà uno dei premi.