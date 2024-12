Jurassic World e Superman, Avatar 3 e Mission Impossible: ecco i film più attesi del 2025 al cinema

Il capitolo precedente non era riuscito a incassare cifre così astronomiche ma lui non si arrende e torna con una nuova missione impossibile, forse l’ultima. Tom Cruise sbarca nuovamente al cinema con l’ottavo capitolo del suo franchise più famoso, Mission Impossible e, come dice apertamente nel trailer, chiede al pubblico di fidarsi ancora una volta di lui che, com’è noto, non si è mai risparmiato e ha realizzato alcuni stunt incredibili.

A febbraio arriva “Captain America: Brave New World”. La Marvel, a caccia di redenzione, spera di bissare il grande successo di “Deadpool & Wolverine” e, soprattutto, di tornare ai fasti di un tempo. In questo quarto capitolo del franchise si farà la conoscenza del "sostituto" di Steve Rogers mentre farà la sua entrata trionfale Harrison Ford. A fine Aprile la casa delle idee guidata da Kevin Feige farà uscire “Thunderbolts”, mentre a Luglio toccherà al grande ritorno dei Fantastici Quattro che, con un film evento, faranno il loro ingresso nel MCU. In molti si chiedono se con questi film si assisterà finalmente all’introduzione ne franchise di una struttura editoriale forte, in grado di creare un legame tra i vari titoli e soprattutto che possa poggiare le basi per la Marvel di domani che, da ormai troppo tempo, sembra impantanata nel passato.

Il 2025 parte col botto con un mese di gennaio dove verranno rilasciati alcuni titoli molto forti che avranno anche un ruolo importante durante la stagione dei premi. A capodanno sono previsti "Better Man", il biopic musicale che racconta la storia di Robbie Williams dove, il celebra cantante è raffigurato come una scimmia, “Sonic 3, nuovo capitolo della trilogia ispirata al celebre videogioco e “Maria”, film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia sugli ultimi giorni di vita di Maria Callas. Il 9 gennaio, invece, arriva dopo il grande successo riscosso a Cannes,“Emilia Perez”, il film diretto da Jacques Audiard con Zoe Saldana, Selena Gomez e Karla Sofia Gascon. La pellicola sarà sicuramente una delle protagoniste durante la stagione dei Premi, soprattutto dopo aver fatto incetta di nomination ai prossimi Golden Globe. Ma gennaio sarà un mese ricco di biopic. Dopo Robbie Williams e La Callas, il 23 gennaio sbarca al cinema il film su Bob Dylan, diretto da James Mangold e interpretato da Timothée Chalamet, esplorerà i primi anni di carriera e il suo impatto nel panorama musicale degli anni ’60.

Mentre il 2024 è agli sgoccioli si guarda già al nuovo anno che sul fronte cinematografico promette grandi emozioni. Se si scorre l’elenco dei titoli in arrivo in sala nel corso dei prossimi 12 mesi, si percepisce subito che l’offerta appare molto variegata e soprattutto ha tutte le carte in regola per regalare grandi performance al botteghino. La Marvel schiera ben tre titoli per provare a tracciare un percorso di rinascita, forte anche del successo di “Deadpool & Wolverine” che nel 2024 ha ottenuto ben 1,3 miliardi di dollari. C’è anche la DC che finalmente presenta al mondo il nuovo corso narrativo e poi ci sono altri franchise di successo che schierano alcuni pezzi da novanta.

LA RINASCITA DELLA DC

E se la Marvel cercherà di tornare sulla cresta dell’onda, sul fronte opposto in casa DC potrebbe essere finalmente arrivato qualcuno in grado di dare filo da torcere a Kevin Feige. Stiamo parlando del vero supereroe, James Gunn, che da qualche anno ha assunto la guida artistica con il preciso mandato di resettare ciò che non aveva funzionato e di costruire un nuovo universo narrativo. Si parte con “Superman” in arrivo nelle sale a inizio Luglio. Il trailer ha generato parecchio interesse oltre ad aver raggiunto numeri record di visualizzazioni. Riuscirà nell’impresa di salvare i cinefumetti e rilanciare il brand?





RITORNO AI DINOSAURI

Dopo il grande successo ottenuto con i tre capitoli usciti negli ultimi anni, in questo 2025 torna anche “Jurassic World” con un nuovo tassello che, pur senza cancellare il passato, proverà a iniziare una nuova strada narrativa ricca di avventure con protagonisti gli animali preistorici nati negli anni 90 dalla mente creativa di Steven Spielberg. Il film, che si intitolerà “Jurassic World: Rebirth”, uscirà a inizio Luglio e non sarà ambientato sull'isola o all'interno di un parco, ma in una zona remota della giungla dove un gruppo di esperti deve cercare creature preistoriche e cercare di usarle per far avanzare scienza e medicina. Alla regia Gareth Edward.





IL RE DEL BOX OFFICE

Il 2025 si chiuderà col botto visto che è atteso per il prossimo Natale il nuovo capitolo della saga di James Cameron, il re del box office. Avatar 3 continuerà ad esplorare Pandora in lungo e in largo e proverà a dare un nuovo impulso all’estetica cinematografica come ha sempre saputo fare. Il film è stato girato simultaneamente con “Avatar: La via dell'Acqua” e, per una serie di complicazioni la distribuzione è stata rinviata già nove volte. La pellicola mostrerà nuovi clan di Na'vi e nuovi luoghi del pianeta.