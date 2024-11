Kamala Harris, dobbiamo accettare il risultato del voto. A Trump ho assicurato impegno per una transizione pacifica

Kamala Harris è stata accolta da un'ovazione alla Howard University. “Vi amo anche io, sono grata e piena d'amore per il nostro Paese”, ha detto la vice presidente. “La luce continuerà a brillare finche' noi continueremo a lottare”, ha detto Harris. Fiera della campagna che l’ha portata nel Paese in 106 giorni la vice presidente ha aggiunto “So che avete sentimenti contrastanti. Ma dobbiamo accettare il risultato del voto”, ribadendo di essere impegnata con Donald Trump per una "transizione pacifica". Accetto la sconfitta ma non la fine della lotta per la nostra libertà, ha detto Kamala Harris. “La lotta per il nostro Paese è un lavoro duro, ma ne vale sempre la pena", ha concluso.

HARRIS A TRUMP, PACIFICA TRANSIZIONE

L’etichetta è stata osservata, a distanza di ore dalla auto proclamazione di Donald Trump a 47/mo presidente degli Stati Uniti, il Tycoon ha ricevuto la telefonata della rivale sconfitta, Kamala Harris. La Dem si è congratulata ed ha di fatto concesso la vittoria al Repubblicano. I due – hanno spiegato fonti dello staff della Harris- hanno discusso dell'importanza di "una pacifica transizione”. Il tycoon ha così infranto nuovamente il sogno di una donna di rompere il soffitto di cristallo, questa volta quello di Kamala Harris, che ha preferito non presentarsi nella notte alla sua Howard University rimandando al giorno dopo il discorso di accettazione della sconfitta e la telefonata di congratulazioni all'avversario. La candidata dem ha pagato razzismo e misoginia, la scarsa mobilitazione delle donne, ma anche la debolezza della sua campagna e quelle che la stessa campagna ha definito le “grosse responsabilità” di un Joe Biden ostinato a rimanere in corsa nonostante l'età.