Kate Middleton, il primo impegno ufficiale previsto per giugno. I tempi di recupero sembrano allungarsi

Il primo impegno ufficiale di Kate Middleton, al momento, è previsto per il prossimo 8 giugno, fra più di tre mesi, e non più per dopo Pasqua, come era stato inizialmente indicato da una nota di Buckingham Palace. È quanto emerge da una comunicazione diffusa oggi dal Ministero della Difesa di Londra, che spiega che la principessa del Galles sarà presente alla parata militare del Trooping the Colour, occasione delle celebrazioni ufficiali del compleanno del re. Un annuncio che getta nuove ombre sulle condizioni della futura regina, lontana dai riflettori da metà gennaio, quando aveva subito un delicato intervento all'addome su cui, tuttora, vige il massimo riserbo. Ora si attendono comunicazioni ufficiali di Kensington Palace, residenza dei principi del Galles, a cui spetta organizzare l'agenda completa, che potrebbe aggiungere nuovi appuntamenti prima di giugno. Intanto Kate continua la sua convalescenza in casa. Di lei non si sa nulla e l'unica fotografia è quella rubata dai paparazzi nelle scorse ore.





LA FOTO IN AUTO CON LA MADRE

Kate Middleton, un paio di grandi occhiali scuri, è ritratta in auto accanto alla madre Carole, nei pressi del castello di Windsor. A pubblicare la foto è stato il sito americano di gossip. Immagini che stanno facendo il giro del mondo, ma non del Regno Unito, con i tabloid inglesi che hanno scelto di rispettare la volontà di Buckingham Palace di assicurare serenità alla principessa in questo periodo complesso.