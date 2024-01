Kate Middleton in ospedale, è stata operata all'addome, resterà ricoverata per due settimane Photo Credit: agenziafotogramma.it

Nel Regno Unito, spesso si è parlato di Catherine Middleton, principessa di Galles, e futura regina come di una delle figure capaci di dare nuova vitalità a una corona a volte ammaccata dai troppi scandali. Fa notizia il suo ricovero nella London Clinic dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico all’addome. Una nota ufficiale di Kensington Palace riferisce che l’operazione è andata a buon fine e che ora la principessa dovrà restare ricoverata altri 10, 14 giorni. Poi, prosegue sempre la nota, proseguirà la sua convalescenza a casa.





Intervento programmato

L’operazione era programmata, non se ne precisa la natura esatta e il Daily Mail, noto tabloid informatissimo sulle cose reali, si esclude che si tratti di una grave patologia. Nelle ultime settimane si erano rincorse le voci su una prolungata assenza dalle occasioni pubbliche della principessa, praticamente da Natale non si era più vista in pubblico. E anche per il suo compleanno, festeggiato il 9 gennaio, non c’era stata alcuna occasione mondana. Tanto che si era vociferato di una sua probabile quarta gravidanza. Ma la notizia di oggi smentisce quest’ipotesi.





Problemi di salute per re Carlo III

Re Carlo III sarà sottoposto a un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica benigna. Lo rende noto Buckingham Palace. Annullati gli impegni pubblici del 75enne sovrano che verrà ricoverato la prossima settimana. Buckingham Palace ha sottolineato che si tratta di una patologia benigna, aggiungendo: "Come migliaia di uomini ogni anno, il re necessita di cure per la prostata ingrossata". Gli impegni del sovrano verranno rinviati per tutto il tempo necessario. Si prevede, comunque, un breve periodo di recupero