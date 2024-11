Kate oggi, sabato 9 novembre, torna in pubblico dopo la malattia, sarà all’evento del Remembrance Day

Si avvia alla conclusione un anno definito “orribile “per la sua famiglia dal principe William e un arcobaleno di speranza si accende grazie alla principessa Kate che presenzierà a Londra a importanti impegni pubblici cerimoniali. Per due giorni consecutivi sarà alle commemorazioni per il Remembrance Day, la solenne ricorrenza in cui vengono ricordati i caduti britannici nei diversi conflitti e la conclusione della Prima guerra mondiale. L’annuncio è stato fatto da Buckingham Palace. La principessa Kate per la prima volta dopo la fine del lungo ciclo di chemioterapia seguito alla diagnosi di cancro torna ad impegni pubblici cerimoniali.





Oggi

Già oggi, sabato 9 novembre, la moglie dell'erede al trono William parteciperà alla serata organizzata dalla Royal British Legion (l’associazione dei reduci) alla Royal Albert Hall, mentre domenica, Kate, è attesa all'evento clou della ricorrenza, ovvero la cerimonia al Cenotafio, con la deposizione di una corona di fiori ai piedi del monumento ai caduti, alla presenza della famiglia reale e delle massime cariche dello Stato. Lei e William saranno al fianco di re Carlo in un momento di grande risonanza pubblica e tradizionale nel calendario dei Windsor. Resta in forse la presenza della regina Camilla, bloccata da una non precisata infezione toracica.





Le fasi della malattia

Quello di oggi è un nuovo passo in avanti della principessa del Galles, Kate, verso la ripresa totale dopo il trattamento dal cancro diagnosticatole a febbraio. Fu lei stessa ad annunciarlo con un toccante video . Così fece in settembre con un altro messaggio video sul completamento della chemio. Quella di oggi non la prima volta in assoluto che Kate compare in pubblico. Lo scorso mese era stata a Southport, vicino Liverpool con William. La località teatro in estate dell'insensato eccidio di alcune bambine, a cui era seguita una ondata di disordini nel Paese.





William

L'annuncio di ieri di Buckingham Palace arriva in contemporanea con una rivelazione fatta da William ai media: il 2024 è stato "l'anno più difficile" della sua vita con la duplice diagnosi di cancro nella famiglia reale, che ha colpito oltre a Kate anche il padre, re Carlo. Il tutto rea accaduto in solo poche settimane. La situazione poi è migliorata. Il peggio è alle spalle. "Sono così orgoglioso di mia moglie, sono orgoglioso di mio padre, per come hanno gestito le cose che hanno fatto", ha detto l'erede al trono al termine della visita (in solitaria) in Sudafrica. "Dal punto di vista personale e familiare è stato un anno orribile" ha concluso.