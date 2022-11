Kungs dj d'eccezione nella discoteca nazionale di RTL 102.5

Il Dj internazionale KUNGS, autore di grandi successi come “This Girl” e “Never Going Home”, sarà protagonista della “Discoteca Nazionale” di RTL 102.5, la prima radiovisione italiana, in onda il sabato dalle 23 all’1.





Domani notte KUNGS mixerà per 60 minuti, da mezzanotte all’1, la seconda parte della “Discoteca Nazionale”, il programma condotto da Angelo Di Benedetto e Andrea De Sabato che, ogni sabato notte, fa ballare tutta l'Italia con il Dj Sautufau.





Un evento organizzato in occasione dell’uscita di “Club Azur", il nuovo album del Dj internazionale, re della musica dance.





RTL 102.5 è in radiovisione sul canale 36 del DTT, sul 736 di SKY e in streaming su RTL 102.5 PLAY.