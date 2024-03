L'Antitrust multa TikTok. Nel mirino i controlli "inadeguati" sui contenuti

Dieci miloni di euro: a tanto ammonta la sanzione dell'Antitrust a TikTok. L'autorità accusa la società di non aver effettuato controlli adeguati sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza psico-fisica degli utenti, soprattutto se vulnerabili o minorenni. Come il caso della challenge della cosiddetta "cicatrice francese", la sfida autolesionista che prevede di provocarsi dei traumi alle guance. Dal canto suo, TikTok sostiene di aver ridotto da tempo la visibilità di video di questo tipo agli utenti di età inferiore ai 18 anni, specificando che "il contenuto legato alla cicatrice francese registrava una media giornaliera di sole cento ricerche al giorno in Italia prima che l'Agcm annunciasse l'avvio delle indagini l'anno scorso". Ma l'Antitrust ha posto l'accento anche sulla profilazione tramite algoritmo, che ripropone sistematicamente agli utenti i contenuti sulla base dei loro interessi, incoraggiando - sostiene l'Autorità - un uso del social sempre crescente.





CONSUMATORI, BISOGNA FARE DI PIÙ

Soddisfazione è stata espressa dalle associazioni dei consumatori. "ha commentato il Codacons, che sottolinea come a rappresentare un pericolo non sia solo TikTok, ma anche il fenomeno dei genitori che pubblicano sui social le foto dei propri figli". Anche secondo l'Unione Nazionale Consumatori si deve fare di più, rimuovendo i contenuti potenzialmente pericolosi e lavorando sullcontrollando l'età degli utenti.