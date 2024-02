L'impero economico dei Ferragnez, ecco cosa potrebbe accadere adesso dopo la bomba di Dagospia

Qual è la galassia economica in cui vivono i Ferragnez? Adesso, nel giorno dopo il Dago-scoop, tantissimi si stanno chiedendo cosa sarà dell'impero economico di Fedez e della Ferragni.

A queste domande risponde Franco Bechis, direttore di Open - il giornale fondato da Enrico Mentana - che racconta l'impero economico del rapper e dell'influencer. Ecco cosa scrive Open:

"Più debole economicamente è Fedez, che secondo una stima del patrimonio netto a lui attribuibile di tutte le società del suo gruppo, vale circa 26 volte di meno della consorte Chiara Ferragni. Questo almeno fino all’esplosione del caso Balocco […].

I FERRAGNEZ AL CENTRO DEL GOSSIP DELLE ULTIME ORE

Secondo quanto scrive Bechis, il patrimonio netto delle società della Ferragni sarebbe di 39 milioni di euro mentre quello attribuibile a Fedez ammonterebbe a circa 1,5 milioni di euro.

Open, poi, passa ai raggi X società e conti bancari, e scrive:

La liquidità presente nei conti bancari delle società controllate attribuibile complessivamente a Chiara è di 16 milioni di euro. Quella attribuibile al marito Federico è invece di circa 600 mila euro. In realtà i due gruppi societari non hanno questa differenza così grande: quello della Ferragni vale 2,6 volte quello.

Solo che la holding che controlla il gruppo del rapper, la Zedef, è sua proprietà solo per una quota del 10 per cento, mentre il 90% della società è intestato a mamma e papà. […]

[…] La holding della Ferragni si chiama Sisterhood, controllata al 100% dalla influencer. Attraverso la holding Chiara detiene il 100% di Tbs crew e il 32,5% della Fenice, di cui però l’azionista di maggioranza con il 40% è il gruppo Barletta attraverso Alchimia spa.

LA ROTTURA E LO SCOOP DI DAGOSPIA

Prima di tutti, come sempre accade, Dagospia ha fatto sapere con un lancio esclusivo della crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Nella giornata di ieri, poi, è arrivata un'altra notizia: la partecipazione della Ferragni a Che tempo che fa - il programma condotto da Fabio Fazio su Nove. L'influencer sarà ospite domenica 3 marzo.

E quando si parla di fine di un matrimonio, con tanto di possibile divorzio, le luci si accendono sull'impero economico della coppia: stessa storia per Totti e Ilary Blasi o per tanti altri personaggi del jet set italiani o americani. Dalle copertine dei tabloid ai giornali economici. Passando, spesso, per le aule di tribunale.