L’insediamento del presidente Usa Trump è cosa per ricchi, previsto un party esclusivo per i principali finanziatori Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Tutto è pronto, o quasi per l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, lunedì 20 gennaio, intanto i principali finanziatori del comitato del tycoon hanno pagato fino a un milione di dollari per avere un posto ad uno dei ricevimenti che si svolgeranno a Washington nel weekend con prezzi più che raddoppiati rispetto al passato. Tra sabato e lunedì sono previste diverse feste e chi vuole partecipare può comperare un “pacchetto” d’ingresso il cui costo varia tra un minimo di 50mila dollari al massimo di un milione per l'accesso agli eventi, come il “candlelight dinner” al National Building Museum, in cui parteciperanno Trump e la moglie Melania. Si sborserà la stessa cifra per il vice president's dinner, un'altra serata di gala prevista sabato sera alla National Gallery of Art, con la partecipazione di Vance.





Un’opportunità per ricchi

L’aumento dei prezzi è legato alle richieste da parte dei ricchi e ricchissimi americani di poter lavorare con il governo federale. Molti Imprenditori e uomini d’affari, hanno infatti provveduto a fare donazioni da un milione di dollari in su al comitato dell'inaugurazione, proprio a questo scopo. Al momento sono stati raccolti 170 milioni dollari. La previsione è di arrivare a 200 entro questa settimana.





Il programma

Il comitato dell'inaugurazione ha pubblicato il programma ufficiale delle celebrazioni che rifletterà lo storico ritorno del presidente eletto Trump alla Casa Bianca e il voto decisivo degli americani per rendere l'America di nuovo grande. Il ricevimento di sabato con il presidente eletto prevede fuochi di artificio, al Trump National Golf Club, oltre al Cabinet reception e al vice president's dinner. Domenica è prevista una nuova cerimonia per deporre una corona alla tomba del milite ignoto all'Arlington National Cemetery, il "Victory Rally" del movimento Maga alla Capital One Arena di Washington, e la serata di gala del candlelight dinner.





Il programma di lunedì 20 gennaio

È il giorno clou, quello dell’insediamento. Il protocollo prevede una cerimonia religiosa alla St. John's church. Poi il giuramento sulla scalinata del Campidoglio sarà alle 12 (ora locale) le 6 in Italia, seguito poi dal saluto formale a Biden e alla vice presidente Kamala Harris, una cerimonia alla presidential room del Senato ed un pranzo al Congresso. Nel pomeriggio Trump guiderà la sfilata dell'insediamento da Capitol Hill alla Casa Bianca, passando in rassegna le truppe. In serata poi la festa con i balli tradizionali. Il presidente Trump parteciperà al ''Commander in Chief Ball,'' al ''Liberty Inaugural Ball'' e al ''Starlight Ball''.