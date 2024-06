L'Intelligenza artificiale può replicare la pizza napoletana? Ecco cosa dice lo chef Bottura

Sua maestà, la regina: la pizza napoletana. Inimitabile. Unica. Ma stavolta l'intelligenza artificiale prova a replicarla. E secondo lo chef Massimo Bottura, che parla in una lunga intervista on line, può essere riprodotta fedelmente. Non da un pizzaiolo, ma dall'IA.

“La pizza napoletana? Può essere replicata perfettamente ovunque, attraverso l’Intelligenza artificiale”. Così, il fondatore dell'Osteria Francescana ha parlato in una puntata di “Possible” (podcast del fondatore di Linkedin Reid Hoffman, assieme alla coautrice Aria Finger), che dice:

Che piaccia o meno, insomma, l’IA potrà globalizzare (ancor più) il mondo, tradizioni culinarie. “C’è un’azienda straordinaria a Modena che si chiama ‘ItalPizza’. Ecco, realizzare una pizza come loro è molto difficile, ma se hai una ‘macchina’ che, con un approccio freddo segue alla lettera la ricetta, puoi ottenerne una perfetta”.

LA RISPOSTA DI PRIGIOBBO

Antonio Prigiobbo, sul suo sito, risponde a tono alle frasi di Bottura. Un piccolo estratto di quell'audio è stato rilanciato sul blog di Antonio Prigiobbo, esperto di startup in Italia (la notizia viene ripresa anche da Dagospia), che dice:

Mi sono sentito particolarmente coinvolto da questo tema per due motivi. Da un lato, l’arte di fare la pizza, che fa parte della storia e della tradizione della mia famiglia, che gestisce da oltre cento anni Antica Pizzeria Prigiobbo. Dall’altro, mi occupo di innovazione e produzioni nel settore industriale da più di 30 anni e da 15 anni sono coinvolto nell’economia delle startup

I DATI SULLA PIZZA E LE PAROLE DEL MINISTRO SANTANCHE' A RTL102.5

Cresce il consumo di pizza e aumenta il fatturato del settore ristorazione. I dati vengono pubblicati in occasione del World Pizza Day da Coldiretti e sono riferiti al consumo di pizza. Il portale Cribis scrive:

La pizza italiana vince la sfida dei prezzi” di Coldiretti e Ipsos, con un fatturato che sale a oltre 15 miliardi di euro all’anno la pizza è una vera e propria colonna portante del sistema economico italiano, costituto da 121mila locali e un’occupazione stimata in 100.000 addetti a tempo pieno e altrettanti 100.000 nel weekend.

E pochi giorni fa, al Napoli Pizza Village, a Protagonisti su RTL102.5, è intervenuta la Ministra del Turismo Daniela Santanché. "Esiste il pizza-turismo", ha detto la Ministra riferendosi a quanto muove dal punto di vista economico la pizza legata al settore turistico.

QUAL E' LA PIZZA PREFERITA DAGLI ITALIANI?

Sempre il portale Cribis parla anche dei dati relativi al consumo di pizza nell'ultimo anno da parte degli italiani. "Il 65% degli italiani ha mangiato la pizza almeno una volta alla settimana; un italiano su 5 l’ha messa in tavola due volte alla settimana; l’8% per 3 volte alla settimana; il 3% quattro volte alla settimana; il 2% quasi tutti i giorni; solo il 2% dichiara di non averla mangiata.

Coldiretti stima che vengono sfornate 2,7 miliardi di pizze ogni anno. Se parliamo di ingredienti: 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro.