L'Iran attacca Israele. Missili su Tel Aviv e Gerusalemme, contraerea in azione

Le sirene risuonano in tutto Israele: è iniziato l’attacco missilistico dall’Iran che era stato prospettato nelle ultime ore. Lanciati più di duecento missili balistici. Esplosioni sono state avvertite anche su Tel Aviv e Gerusalemme. "L'attacco dell'Iran sta continuando, rimanete in uno spazio protetto fino a nuovo ordine. Le esplosioni che state sentendo sono il risultato delle intercettazioni" ha scritto l'Idf su Telegram. Al momento non si segnalano vittime o feriti, mentre le Guardie della Rivoluzione spiegano che l'azione è una risposta all'uccisione del capo di Hezbollah Nasrallah, e per quella del capo dell'ufficio politico di Hamas Ismail Haniyeh. Immediate le prime reazioni internazionali. Poco fa, su X, il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare Israele a difendersi da questi attacchi. La premier Giorgia Meloni ha convocato un vertice urgente a Palazzo Chigi con il Ministro della Difesa Crosetto, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, i vertici dei servizi segreti.





ATTENTATO A JAFFA

In questi stessi minuti a Jaffa, nell'area metropolitana di Tel Aviv, due uomini hanno aperto il fuoco contro persone che aspettavano il treno. Sono 8 i civili morti. Nel pomeriggio intanto erano stati condotti due raid mirati su Beirut, in Libano. Obiettivo era Muhammad Jafar Kasir, uno dei leader più anziani di Hezbollah, considerato la persona più importante nell'asse terroristico Iran - Hezbollah - Siria. Kasir, che sarebbe stato coinvolto nel contrabbando di armi con l’Iran, è stato ucciso.