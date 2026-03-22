L’Iran pone sei condizioni per la pace, Trump lancia ultimatum sullo Stretto di Hormuz

LE 6 CONDIZIONI DELL'IRAN

L’Iran avrebbe delineato le proprie condizioni per una possibile fine del conflitto con Stati Uniti e Israele, puntando a garantire sicurezza, controllo regionale e compensazioni economiche. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tasnim e da Al-Mayadeen, Teheran avrebbe avanzato sei richieste principali ai mediatori e agli attori regionali: assicurazioni che non vi saranno ulteriori guerre, la chiusura delle basi militari statunitensi nel Golfo, il pagamento di un risarcimento, la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, un nuovo regime giuridico per lo Stretto di Hormuz e l’estradizione di operatori mediatici ritenuti ostili. Le autorità iraniane definiscono le proprie azioni come difensive, in risposta all’operazione congiunta israelo-americana del 28 febbraio.