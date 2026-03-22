L’Iran pone sei condizioni per la pace, Trump lancia ultimatum sullo Stretto di Hormuz

L’Iran pone sei condizioni per la pace, Trump lancia ultimatum sullo Stretto di Hormuz

L’Iran pone sei condizioni per la pace, Trump lancia ultimatum sullo Stretto di Hormuz Photo Credit: EPA/SHAWN THEW / POOL

Redazione Web

22 marzo 2026, ore 11:32 , agg. alle 13:32

Teheran chiede garanzie di sicurezza, chiusura basi Usa, risarcimenti e nuovo regime per Hormuz; Trump minaccia attacchi alle centrali iraniane se lo stretto non sarà riaperto

LE 6 CONDIZIONI DELL'IRAN

L’Iran avrebbe delineato le proprie condizioni per una possibile fine del conflitto con Stati Uniti e Israele, puntando a garantire sicurezza, controllo regionale e compensazioni economiche. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tasnim e da Al-Mayadeen, Teheran avrebbe avanzato sei richieste principali ai mediatori e agli attori regionali: assicurazioni che non vi saranno ulteriori guerre, la chiusura delle basi militari statunitensi nel Golfo, il pagamento di un risarcimento, la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, un nuovo regime giuridico per lo Stretto di Hormuz e l’estradizione di operatori mediatici ritenuti ostili. Le autorità iraniane definiscono le proprie azioni come difensive, in risposta all’operazione congiunta israelo-americana del 28 febbraio.

TRUMP MINACCA TEHERAN SU TRUTH

Il clima resta teso: Donald Trump avrebbe lanciato un ultimatum via social minacciando attacchi alle centrali elettriche iraniane se lo Stretto di Hormuz non fosse riaperto entro 48 ore. In risposta, il comando militare iraniano ha avvertito che qualsiasi infrastruttura energetica, informatica o di desalinizzazione nella regione, collegata a Stati Uniti e alleati, potrebbe diventare un obiettivo. Nonostante ciò, Teheran ha ribadito la volontà di cooperare con l’Organizzazione Marittima Internazionale per garantire il passaggio sicuro delle navi, tranne quelle legate a presunti nemici, secondo quanto dichiarato dal rappresentante Ali Mousavi.

IL GIAPPONE VALUTA IL DISPIEGAMENTO PER OPERAZIONI DI SMINAMENTO DELLO STRETTO

Sul fronte internazionale, il Giappone sta valutando un possibile dispiegamento delle proprie Forze di Autodifesa per operazioni di sminamento nello Stretto, a condizione che venga concordato un cessate il fuoco. Il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi ha sottolineato che Tokyo monitorerà attentamente la situazione e ha confermato il recente rilascio di un cittadino giapponese trattenuto in Iran, mentre il secondo rimane sotto custodia.

Argomenti

giappone
hormuz
iran
stati uniti
teheran
trump

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Oggi a Pontida i funerali di Umberto Bossi, ieri la politica ha perso un altro protagonista: Paolo Cirino Pomicino

    Oggi a Pontida i funerali di Umberto Bossi, ieri la politica ha perso un altro protagonista: Paolo Cirino Pomicino

  • Serie A, Parma-Cremonese 0-2, Milan-Torino 3-2, Juventus-Sassuolo 1-1

    Serie A, Parma-Cremonese 0-2, Milan-Torino 3-2, Juventus-Sassuolo 1-1

  • Valanga in Alto Adige, il bilancio è di due morti e cinque feriti

    Valanga in Alto Adige, il bilancio è di due morti e cinque feriti

  • Oggi sabato 21 marzo, si celebra la Giornata Mondiale della sindrome di Down

    Oggi sabato 21 marzo, si celebra la Giornata Mondiale della sindrome di Down

  • I Subsonica a RTL 102.5: “I nostri trent’anni vanno celebrati e ci sarà una grandissima festa”

    I Subsonica a RTL 102.5: “I nostri trent’anni vanno celebrati e ci sarà una grandissima festa”

  • Napoli, lite condominiale finisce in violenza: 33enne stacca a morsi l’orecchio al proprietario di casa

    Napoli, lite condominiale finisce in violenza: 33enne stacca a morsi l’orecchio al proprietario di casa

  • New Hit di RTL 102.5: le novità musicali in rotazione da questa settimana sulla prima radio d’Italia

    New Hit di RTL 102.5: le novità musicali in rotazione da questa settimana sulla prima radio d’Italia

  • Roma: esplosione al Parco degli Acquedotti, crolla un casolare abbandonato, due vittime accertate

    Roma: esplosione al Parco degli Acquedotti, crolla un casolare abbandonato, due vittime accertate

  • Diretta sui social a sostegno della Lega del Filo d'Oro. Quattro giorni di live per raccontare la mission della Lega

    Diretta sui social a sostegno della Lega del Filo d'Oro. Quattro giorni di live per raccontare la mission della Lega

  • Addio a Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, per tutti 'il Senatur', si è spento all'età di 84 anni

    Addio a Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, per tutti 'il Senatur', si è spento all'età di 84 anni

Scomparso Michael Bambang Hartono, uno dei proprietari del Como 1907, era uno degli uomini più ricchi al mondo

Scomparso Michael Bambang Hartono, uno dei proprietari del Como 1907, era uno degli uomini più ricchi al mondo

Aveva 86 anni, con il fratello Robert Budi aveva costruito un impero partito dal tabacco, esteso con l'elettronica , l'immobiliare e poi le banche

Dodicesimo giorno di guerra in Medio Oriente. I Pasdaran colpiscono basi e aeroporti nel Golfo. In Libano 735 mila sfollati

Dodicesimo giorno di guerra in Medio Oriente. I Pasdaran colpiscono basi e aeroporti nel Golfo. In Libano 735 mila sfollati

Superati i dodici giorni di conflitto di giugno: ci si avvia verso una guerra più lunga del previsto. I Guardiani della Rivoluzione minacciano le banche della regione. In Libano oltre 500 i morti

Occhi puntati su Ginevra, negoziati difficili per l'Ucrania e la questione nucleare iraniana

Occhi puntati su Ginevra, negoziati difficili per l'Ucrania e la questione nucleare iraniana

Sarà una lunga giornata con i rappresentanti degli Usa che siederanno a tutti i tavoli, Khamenei lancia minacce agli Stati Uniti prima dei colloqui diretti