“L’Isola dei Famosi? Mai dire mai”: Max Laudadio senza freni a RTL 102.5 News

Ama la natura. Da sempre. Ed è proprio per questo motivo che appena può lascia il caos delle grandi città per scappare al mare, la sua più grande passione. Max Laudadio, una colonna a Striscia la notizia, si racconta ai microfoni di RTL 102.5 News, nel corso di “Trends & Celebrities”, con Francesco Fredella e Francesco Ciannamea. Parla di tutto, anche della sua eventuale partecipazione ad un reality. “L’Isola dei Famosi? Mai dire mai...", dice lasciando intendere che forse un giorno potrebbe diventare naufrago. “Quest’anno festeggio il 19° anno a Striscia la Notizia, sono più che maggiorenne. Quando feci il primo servizio avevo capelli e barba, ora ho la barba e non i capelli…”, racconta. Ed infatti c'è sempre Striscia, il Tg satirico per antonomasia, nella sua vita professionale.







Qual è il servizio più difficile realizzato?

"Il servizio più difficile tra tutti quelli realizzati fino a questo momento? Ce n’è uno a cui sono molto legato e che ho realizzato con Massimo Albano, da noi ribattezzato Banfer, il quale aveva studiato un meccanismo di truffa basato sulla beneficenza. In particolare, aveva creato un’associazione con raccolta fondi per le vittime di incidenti sulle strada. C’erano decine di testimonial, tra cui Valentino Rossi, che non sapevano nulla di questa truffa. I soldi, infatti, non finivano dove veniva promesso…”, svela nel corso della chiacchierata in radiovisione.