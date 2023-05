L’Istat fotografa le preoccupazioni degli italiani, il Nord teme il clima, al Sud preoccupano i rifiuti

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Altro tema molto sentito, secondo i dati diffusi dall’ Istat è quello dei rifiuti . In questo caso i più preoccupati sono i residenti del Centro e del Sud (42,4% a Sud, 41,9% il Centro, mentre solo il 37,4% nel Nord ha a cuore il problema): stesso discorso per l'inquinamento del suolo (23,4% al Sud e 19,9% al Nord).

Le inondazioni in Emilia Romagna sono solo l’ultimo tassello dei cambiamenti climatici e non a caso gli italiani interrogati si sono detti preoccupati per quanto sta accadendo al clima . Dal 2019, ovvero da quando Greta Thunberg ha lanciato il suo movimento Fridays For Future, anche gli italiani hanno cominciato a sensibilizzarsi sul clima. Ad essere più preoccupati sono gli abitanti del Nord (59,8%) rispetto a quelli del Sud (51,8%). Preoccupa anche l'inquinamento delle acque che nelle regioni settentrionali è sentito dal 39,9%della popolazione, mentre al Mezzogiorno preoccupa il 35,2%dei residenti.

Gli italiani che vivono al Nord sono più preoccupati per il clima , mentre quelli che abitano nelle regioni del Centrosud temono per i rifiuti . Ma c’è di più. Gli uomini sono più distratti sugli sprechi rispetto alle donne e l’attenzione per l'ecologia cresce con l'istruzione. È la fotografia che ha scattato l’I stat studiando le preoccupazioni ambientali degli italiani e i loro comportamenti ecocompatibili. Al primo posto delle preoccupazioni degli italiani ci sono i cambiamenti climatici (56,7% della popolazione dai 14 anni in su) al secondo posto i problemi legati all'inquinamento dell'aria, (50,2%) e al terzo posto si trova lo smaltimento e la produzione dei rifiuti (40%).

Le differenze

L’Istat segnala lievi differenze tra uomini e donne sulle tre preoccupazioni: clima, rifiuti e inquinamento sono uguali per italiane ed italiani. Le donne sono più accorte a non sprecare acqua (70,2% rispetto al 64,9%) ed energia (72,5% rispetto al 67,0%). La perdita della biodiversità è un tema molto sentito dai giovani italiani fino a 24 anni rispetto agli adulti (31,1% tra i 14 e i 24 anni contro il 19,4% degli over55), la distruzione delle foreste (26,2% contro 20,1%) e l'esaurimento delle risorse naturali (30,3% contro 22,6%). Situazione opposta per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Gli ultracinquantacinquenni si dichiarano più preoccupati dei giovani (25,8% contro 16,6% degli under25) e l'inquinamento del suolo (22,4% contro 18,7%). Gli adulti sono più responsabili dei giovani verso comportamenti ecocompatibili. Non spreca acqua il 49,5% delle persone tra i 14 e i 24 anni rispetto al 73,9% degli over 55, così come mostra attenzione a non sprecare energia il 48,6% degli under 24 rispetto al 76,6% di coloro che hanno più di 55 anni.





L’aria

Chi vive in città è più preoccupato di chi vive nelle zone rurali per l’inquinamento atmosferico, secondo l’Istituto di Statistica. 53,8% dei cittadini, contro il 49,1% di chi abita nei comuni dai 10.000 e i 50.000 abitanti e del 44,4% nei comuni piccoli. Chivive in queste piccole realtà è invece, più sensibile all'inquinamento del suolo (24,7% rispetto al 22,1% dei comuni tra 10.000 e 50.000 abitanti e al 19,4% dei comuni centro dell'area metropolitana) e al dissesto idrogeologico (25,5%, mentre nei comuni dell'area metropolitana e in quelli medio grandi questa percentuale è del 21,1%).