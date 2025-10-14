L'Italia batte 3-0 Israele e si assicura un posto ai playoff di qualificazione ai prossimi mondiali

Contava vincere, e vittoria è stata, per assicurarsi, almeno, gli spareggi per provare ad accedere ai prossimi Campionati del Mondo. Ad udine, in uno stadio blindato, con soli 5000 spettatori, l'Italia di Gattuso ha battuto Israele 3-0, conquistando la quarta vittoria consecutiva. L'Italia parte bene e al 6' sullo spiovente di Tonali arriva Retegui che va in girata con il sinistro ma non trova la porta di Glazer. Al 10' ancora azzurri in avanti con un uno-due tra Cambiaso e Raspadori, il laterale della Juventus va poi al tiro dal limite dell'area sfiorando il palo. Israele risponde al 19' con Khalaili che si fa tutta la fascia e appoggia per Gloukh che sfiora il palo alla sinistra di Donnarumma. Al 28' ancora Israeliani vicini al vantaggio con Biton che in ripartenza trova Solomon che calcia a botta sicura, ma Donnarumma si fa trovare pronto. Sul finale di primo tempo al 47' l'Italia passa in vantaggio grazie al gol su calcio di rigore conquistato e realizzato da Retegui. Dopo l'intervallo Gattuso inserisce Pio Esposito al posto di Rapsadori. Al 53' cui prova Barella dal limite al volo sfiorando la traversa. Israele sfiora il pareggio al 59' con Gloukh che impegna ancora Donnarumma. Il gol della sicurezza per la squadra di Gattuso arriva al 74' grazie ancora a Mateo Retegui che ruba palla al neo entrato Turiel, rientra sul destro e far partire una conclusione a giro che si infila sotto l'incrocio per il 2-0. L'Italia continua a spingere per segnare ancora e all'84' Retegui serve Pio Eposito che da due passi si fa parare la conclusione dal portiere israeliano. Il 3-0 arriva al 93' con Mancini che di testa insacca l'assist di Dimarco. Prossimi appuntamenti per gli azzurri a novembre contro Moldavia, in trasferta, e Norvegia in casa, a San Siro.



